12 пензенцев поборются за выход в финал проекта «Лидеры России»

С 1 по 4 февраля в Нижнем Новгороде и Самаре пройдет полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России» (18+) по Приволжскому федеральному округу.

Всего в полуфинал вышли 434 человека, из них 12 – жители Пензенской области. Они, а также участники из Кировской, Нижегородской областей, Пермского края, Республики Марий Эл, Мордовии, Удмуртии и Чувашии соберутся в Нижнем Новгороде. Второй площадкой станет Самара.

Торжественная церемония открытия полуфинала в Нижнем Новгороде и в Самаре состоится 2 февраля в 10.00. В церемонии в Нижнем примет участие полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров.

Как сообщили организаторы, в первый день конкурсантам предстоит контрольное компьютерное тестирование для подтверждения результатов дистанционного этапа. По его итогам будет сформирован окончательный список полуфиналистов.

Результаты станут известны 4 февраля, пишет ИА «Пенза-Пресс».