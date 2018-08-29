12 лучших пензенских учителей отправятся на стажировку в Великобританию

В Пензенской области учителя английского языка районных образовательных учреждений смогут повысить квалификацию и побывать за рубежом. Проект реализуют в регионе по инициативе губернатора уже второй год.

В стенах пензенского педагогического института ПГУ уже приступили к занятиям. Правда, вместо студентов - учителя. Курс профессиональной переподготовки пройдут 60 преподавателей английского языка из сельских школ со всей Пензенской области. Светлана Костычева учит детей английскому в школе Мокшана. Стаж небольшой - всего год. Для нее это возможность получить бесценный опыт за короткое время.

«Для учителя иностранного языка очень важно постоянно повышать квалификацию, находиться в общении. Это пригодится для дальнейшей работы с детьми», - сказала она.

Проект переподготовки учителей английского в Пензенской области стартовал во второй раз. В 2017 курсы также прошли 60 сельских педагогов. В 2018-м программа практически не изменилась. Участников проекта ждут занятия с пензенскими преподавателями иностранных языков из вузов и с носителями английского языка. Кроме того, состоится несколько онлайн-семинаров с зарубежными коллегами.

«Первый этап очень насыщенный - 21 день языковой подготовки. Причем по разным уровням. В результате чего они будут должны показать в конце этих курсов свои навыки, возможность учить детей», - рассказала заместитель министра образования Пензенской области Елена Петросова.

В финале курса учителя должны будут пройти тест. Он определит 12 лучших специалистов, которые отправятся на юг Великобритании - в город Гастингс. Там они пройдут стажировку с преподавателями английских университетов и колледжей. За рубежом сельские учителя проведут все осенние каникулы.