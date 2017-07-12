12 июля пензенские дороги ремонтируют 38 бригад

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12 июля 2017, 12:31Общество
Ремонтные работы в Пензе идут на 17 дорожных объектах.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» ведутся работы по восстановлению проезжей части, дорожных знаков, установке недостающих пешеходных ограждений и обновлению светофорных объектов.
Так, на улицах Красной, Карла Маркса, Пушанина, Лозицкой, Заводской, Кирпичной, Ударной, Краснова, Пушкина, Литвинова и проспекте Победы монтируют новый бордюрный камень.
Фрезерование проводят на улицах Ростовской и Коммунистической, на улицах Калинина и Рахманинова ведется подготовка к работам.
На улице Терешковой асфальтируют дорогу, на улице Свердлова демонтируют старые бордюры и поднимают колодцы, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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