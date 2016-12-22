11 пензенцев осудили за наркобизнес в регионе

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22 декабря 2016, 14:04Криминал
11 жителей Пензенской области в возрасте от 16 до 34 лет осудили за сбыт синтетических наркотиков.
Установлено, что с июля 2014 года по март 2015 года участники группы через интернет сбывали наркотики на территории города и области, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Роли каждого участника группы были четко распределены, осужденные работали по схеме бесконтактной торговли наркотиками.
«В целях конспирации члены преступной группы обменивались сообщениями без визуального контакта, путем использования интернет-мессенджеров и сим-карт, оформленных на подставных лиц, а финансовые операции осуществляли посредством электронных платежных систем. Передача наркотических средств происходила через заранее оборудованные «тайники-закладки», исключая тем самым возможность непосредственной встречи покупателей с участниками преступной группы», - сообщила ИА «Пенза-Пресс» старший помощник руководителя регионального СУ СКР Людмила Фомина.
Участников группы задержали, у них изъяли свыше 13 кг синтетических наркотиков для сбыта. Также полицейские провели обыски, в ходе которых нашли электронные носители и средства связи, при помощи которых общались злоумышленники, и др.
Расследование длилось более года, допрошено около 50 свидетелей, проведено 35 различных экспертиз.
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