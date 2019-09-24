10 млн яиц в год. В Пензенской области запускают крупный инкубаторий

Предприятие ООО «АвиагенТоркейз Рус» состоит из ряда площадок: пяти цехов молодняка и такого же количества отделений родительского стада. В сентябре запустят две площадки, до конца года – еще четыре.

Как сообщает департамент информационной политики и СМИ региона, сейчас на предприятии - 7800 голов молодняка, 4100 голов взрослых птиц.

До конца года планируется произвести 547 тысяч яиц. При максимальной загрузке планируется к 2027 году выйти на производство 10 млн яиц индейки. К тому же, 447 тонн в год составит мясо отработанной птицы.

Инкубационные яйца будут поставлять производителям мяса индейки Пензенской области и соседних регионов. Благодаря реализации масштабного инвестиционного проекта удастся отказаться от импорта инкубационного яйца. В настоящее время согласован и подписан контракт на ближайшие восемь лет с компанией «Дамате» на поставку 8 млн яиц в год.

Благодаря новому предприятию будут созданы новые рабочие места. К 2020 году сюда трудоустроятся 119 человек, пишет ИА «Пенза-Пресс».