24 сентября 2019, 16:31Бизнесновости

10 млн яиц в год. В Пензенской области запускают крупный инкубаторий

В Никольском районе Пензенской области откроется предприятие по производству инкубационного яйца, общий объем инвестиций составляет 2,5 млрд рублей.

Предприятие ООО «АвиагенТоркейз Рус» состоит из ряда площадок: пяти цехов молодняка и такого же количества отделений родительского стада. В сентябре запустят две площадки, до конца года – еще четыре.

Как сообщает департамент информационной политики и СМИ региона, сейчас на предприятии - 7800 голов молодняка, 4100 голов взрослых птиц.

До конца года планируется произвести 547 тысяч яиц. При максимальной загрузке планируется к 2027 году выйти на производство 10 млн яиц индейки. К тому же, 447 тонн в год составит мясо отработанной птицы.

Инкубационные яйца будут поставлять производителям мяса индейки Пензенской области и соседних регионов. Благодаря реализации масштабного инвестиционного проекта удастся отказаться от импорта инкубационного яйца. В настоящее время согласован и подписан контракт на ближайшие восемь лет с компанией «Дамате» на поставку 8 млн яиц в год.

Благодаря новому предприятию будут созданы новые рабочие места. К 2020 году сюда трудоустроятся 119 человек, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Бизнесновости
просмотров 72

Вам может быть интересно

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: скриншот https://pixabay.com/ru/photos/%D1%8F%D0%B9%D1%86%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C-2048476/
Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ