В пензенском здании ДОСААФ может появиться кадетский корпус

В Пензе решается судьба здания объединенной технической школы общероссийской общественно-государственной организации ДОСААФ . Сейчас обучение в ней проходят не более 200 человек - преимущественно те, кто получает водительские права. Помещения, которые не используются, сдаются в аренду. Но и это не приносит прибыли: с каждым годом долги только растут. Перспективы развития иных направлений на базе технической школы с руководством пензенского отделения ДОСААФ обсудил губернатор Иван Белозерцев.

Деревянные скрипучие полы, старая мебель, протекающая крыша. Примерно так выглядят 4000 квадратных метров здания пензенской объединенной технической школы общероссийской организации ДОСААФ. Даже в будний день в помещениях тихо, учеников немного, да и те проходят подготовку на открытых площадках. Тем, что сейчас подготовка специалистов для Министерства обороны ушла на второй план, руководство учреждения поделилось с главой региона.

Большая конкуренция - еще одна причина невостребованности подразделения ДОСААФ. Молодые люди предпочитают обучаться в частных автошколах, которых только на территории Пензы больше 15. А, тем временем, находящееся в собственности ДОСААФ здание продолжает требовать ремонта и ежегодно набирает долги. Даже сдача в аренду некоторых помещений уже не помогает. Решать сложившуюся проблему, по мнению Ивана Белозерцева, нужно комплексно. К примеру, в здании можно открыть кадетский корпус.

«Его можно адаптировать под корпус для ребят. С круглогодичным проживанием, общеобразовательной программой, ну и с уклоном в сторону подготовки специалистов-кадетов. Было бы интересно», - сказал глава региона.

Руководство уже рассмотрело положительные примеры Чувашии и Татарстана. Но приступить к каким-либо работам, в том числе, по подготовке проектно-сметной документации, смогут лишь после передачи здания на баланс области. Иван Белозерцев пообещал обсудить этот вопрос в ближайшее время с председателем ДОСААФ России Александром Колмаковым.