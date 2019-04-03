В пензенском здании ДОСААФ может появиться кадетский корпус

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03 апреля 2019, 19:09Общество
В Пензе решается судьба здания объединенной технической школы общероссийской общественно-государственной организации ДОСААФ . Сейчас обучение в ней проходят не более 200 человек - преимущественно те, кто получает водительские права. Помещения, которые не используются, сдаются в аренду. Но и это не приносит прибыли: с каждым годом долги только растут. Перспективы развития иных направлений на базе технической школы с руководством пензенского отделения ДОСААФ обсудил губернатор Иван Белозерцев.
Деревянные скрипучие полы, старая мебель, протекающая крыша. Примерно так выглядят 4000 квадратных метров здания пензенской объединенной технической школы общероссийской организации ДОСААФ. Даже в будний день в помещениях тихо, учеников немного, да и те проходят подготовку на открытых площадках. Тем, что сейчас подготовка специалистов для Министерства обороны ушла на второй план, руководство учреждения поделилось с главой региона.
Большая конкуренция - еще одна причина невостребованности подразделения ДОСААФ. Молодые люди предпочитают обучаться в частных автошколах, которых только на территории Пензы больше 15. А, тем временем, находящееся в собственности ДОСААФ здание продолжает требовать ремонта и ежегодно набирает долги. Даже сдача в аренду некоторых помещений уже не помогает. Решать сложившуюся проблему, по мнению Ивана Белозерцева, нужно комплексно. К примеру, в здании можно открыть кадетский корпус.
«Его можно адаптировать под корпус для ребят. С круглогодичным проживанием, общеобразовательной программой, ну и с уклоном в сторону подготовки специалистов-кадетов. Было бы интересно», - сказал глава региона.
Руководство уже рассмотрело положительные примеры Чувашии и Татарстана. Но приступить к каким-либо работам, в том числе, по подготовке проектно-сметной документации, смогут лишь после передачи здания на баланс области. Иван Белозерцев пообещал обсудить этот вопрос в ближайшее время с председателем ДОСААФ России Александром Колмаковым.
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