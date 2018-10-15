В Пензе отобрали участников первенства ПФО по смешанным единоборствам

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15 октября 2018, 19:02Спорт
В «Воейкове» прошло первенство Пензенской области по смешанным боевым единоборствам. На ринг вышли как опытные спортсмены за плечами у которых множество турниров, так и начинающие бойцы.
За победу боролись около 200 спортсменов из Пензенской области, а также Самары, Саратова и Саранска. По сравнению с прошлым годом количество участников увеличилось почти в два раза. Как отмечают организаторы, пензенские бойцы прогрессируют от турнира к турниру.
«ММА развивается в Пензе не так давно. За это время мы достигли серьезных результатов, например, второе место на всероссийских соревнованиях. Думаю, что дальше будем только прогрессировать. Все больше ребят начинают приходить в этот спорт», - отметил генеральный директор компании-партнера турнира Алексей Суркин.
Спортсмены соревновались в пяти возрастных группах. Каждая из них имеет свои весовые категории. Первыми на ринг вышли легковесы, а закрывали турнир мужчины в весовой категории свыше 90 килограммов. Смешанные боевые единоборства часто называют боями без правил, однако это уже давно не так. Несмотря на то, что ограничений в ММА меньше, чем в других единоборствах, у этого вида спорта есть свои правила.
«Нельзя бить по затылку и стопой в бедро, давить на глаза, использовать болевые и удушающие приемы. В принципе, сделано все, чтобы уменьшить травматизм, это все-таки любительский спорт», - рассказал президент федерации ММА Пензенской области Юрий Разоренов.
Юные спортсмены, которые делают первые шаги в смешанных единоборствах, стараются равняться на своих кумиров. Чаще всего своими любимыми бойцами они называют Федора Емельяненко, а также участников недавнего боя за титул чемпиона UFC в легком весе - Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.
Участники первенства Пензенской области боролись не только за медали. По итогам турнира определится состав сборной региона, который примет участие в первенстве Приволжского федерального округа (16+).
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