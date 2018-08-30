В Пензе на презентацию спортшкол заявились более 50 организаций

Юные пензенцы смогут выбрать для себя вид спорта по душе. 2 сентября на Юбилейной площади состоится акция-презентация спортивных школ, федераций и физкультурно-оздоровительных комплексов и сооружений Пензенской области. В 2018 году она пройдет в 14-й раз.

На презентации спортивных школ региона дети и их родители могут решить, в какую секцию записаться, а выбрать есть из чего. На данный момент для участия в акции заявились более 50 организаций. Они представляют как самые популярные виды спорта, так и те дисциплины, которые делают первые шаги в области. В 2018-м презентацию перенесли на воскресенье, чтобы дата ее проведения не совпала с Днем знаний и на Юбилейную площадь смогли прийти все желающие.

«Сегодня очень много жителей, вне зависимости от возраста и пола, стараются вести здоровый образ жизни, так что эта акция, думаю, будет интересна всем», - сказал заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Сергей Никишин.

В акции примут участие известные спортсмены и тренеры региона. Юные пензенцы смогут пообщаться и сфотографироваться с прославленными атлетами. Также будут работать интерактивные площадки, где дети смогут попробовать себя в том или ином виде спорта. Кроме того, на Юбилейной площади пройдут показательные выступления авиамоделистов, фехтовальщиков, гимнастов и представителей других дисциплин.

«Родители, видя массовость мероприятия и множество секций и кружков, смогут выбрать понравившийся вид спорта и отдать своего ребенка, например, в гимнастику. Говорю именно про нее, потому что она - одна из старейших дисциплин и воспитала немало олимпийцев», - отметила заслуженный тренер Российской Федерации Татьяна Васильева.

Тематические площадки будут работать с 10.00 до 13.00. Еще одним новшеством в 2018 году станет розыгрыш абонементов в спортивные учреждения. Его участниками смогут стать все обладатели билетов, которые будут раздавать при входе.