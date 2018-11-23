В день рождения «Единая Россия» проведет неделю приема граждан

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23 ноября 2018, 14:28Политика
1 декабря партии «Единая Россия» отметит свой 17 день рождения. В связи с этим, пройдет неделя приема граждан.
По всем волнующим вопросам можно обратиться в региональную общественную приемную председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева и местные общественные приемные партии.
График приема:
|
Дата
и часы приема
|
ФИО члена Партии,
ведущего прием
|
Занимаемая должность
|
26.11.2018
10.00-13.00
|
Дмитриенко Алексей Геннадьевич
|
Член Совета Федерации ФС РФ
Выездной прием
Приемная: ул. Кураева, 1а
|
26.11.2018
10.00-13.00
|
Тактаров Николай Михайлович
|
Глава города Пензы,
Председатель
Пензенской городской Думы
|
26.11.2018
16.00-18.00
|
Прошкин Юрий Александрович
|
Депутат
Пензенской городской Думы
|
27.11.2018
14.00-18.00
|
Лощинин Владимир Евгеньевич
|
Председатель ассоциации ТСЖ и потребительских кооперативов Пензенской области
Тематический прием по вопросам ЖКХ.
|
27.11.2018
|
Белозерцев Иван Александрович
|
Губернатор Пензенской области
Выездной прием
Белинский район
|
28.11.2018
10.00-12.00
|
Полякова Наталья
Алексеевна
|
И.о. управляющего ГУПРО Фонда социального страхования РФ
|
29.11.2018
10.00-12.00
|
Фирюлин
Иван Иванович
|
Депутат Государственной Думы ФС РФ
|
29.11.2018
15.00-17.00
|
Кувайцев Виктор
Николаевич
|
Глава администрации города Пензы
|
29.11.2018
10.00-12.00
|
Лидин Валерий Кузьмич
|
Секретарь регионального отделения, Председатель Законодательного Собрания Пензенской области
Выездной прием
Башмаковский район
|
30.11.2018
10.00-12.00
|
Мельниченко Олег Владимирович
|
Член Совета Федерации ФС РФ
|
30.11.2018
16.00-18.00
|
Супиков
Вадим Николаевич
|
Руководитель фракции «Единая Россия» Законодательного собрания Пензенской области
Выездной прием
Администрация Железнодорожного района.
|
01.12.2018
10.00-12.00
|
Макаров Михаил
Николаевич
|
Руководитель региональной общественной приемной партии «Единая Россия»,
Председатель Счетной палаты Пензенской области
|
01.12.2018
12.00-14.00
|
Есяков
Сергей Яковлевич
|
Депутат Государственной Думы ФС РФ
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