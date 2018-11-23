23 ноября 2018, 14:28Политика

В день рождения «Единая Россия» проведет неделю приема граждан

1 декабря партии «Единая Россия» отметит свой 17 день рождения. В связи с этим, пройдет неделя приема граждан.

По всем волнующим вопросам можно обратиться в региональную общественную приемную председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева и местные общественные приемные партии.

График приема:

Дата
и часы приема
ФИО члена Партии,
ведущего прием
 
Занимаемая должность
26.11.2018
10.00-13.00
Дмитриенко Алексей Геннадьевич
 
Член Совета Федерации ФС  РФ
Выездной прием
Приемная: ул. Кураева, 1а
26.11.2018
10.00-13.00
Тактаров Николай Михайлович
Глава города Пензы,
Председатель
Пензенской городской Думы
26.11.2018
16.00-18.00
Прошкин Юрий Александрович
 
Депутат
Пензенской городской Думы
27.11.2018
14.00-18.00
Лощинин Владимир Евгеньевич
 
Председатель ассоциации ТСЖ и потребительских кооперативов Пензенской области
Тематический прием по вопросам ЖКХ.
27.11.2018
 
Белозерцев Иван Александрович
Губернатор Пензенской области
Выездной прием
Белинский район
28.11.2018
10.00-12.00
Полякова Наталья
Алексеевна
И.о. управляющего ГУПРО Фонда социального страхования РФ
29.11.2018
10.00-12.00
Фирюлин
Иван Иванович
 
Депутат Государственной Думы ФС РФ
29.11.2018
15.00-17.00
 
Кувайцев Виктор
Николаевич
Глава администрации города Пензы
29.11.2018
10.00-12.00
Лидин Валерий Кузьмич
Секретарь регионального отделения, Председатель Законодательного Собрания Пензенской области
Выездной прием
Башмаковский  район
 
30.11.2018
10.00-12.00
Мельниченко Олег Владимирович
Член Совета Федерации ФС  РФ
30.11.2018
16.00-18.00
 
 
Супиков
Вадим Николаевич
Руководитель фракции «Единая Россия» Законодательного собрания Пензенской области
Выездной прием
Администрация Железнодорожного района.
01.12.2018
10.00-12.00
Макаров Михаил
Николаевич
Руководитель региональной общественной приемной партии «Единая Россия»,
Председатель Счетной палаты Пензенской области
01.12.2018
12.00-14.00
Есяков
Сергей Яковлевич
 
Депутат Государственной Думы ФС РФ
Политика
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Источник фотографии: https://penza.er.ru/news/2018/11/23/v-svoj-den-rozhdeniya-edinaya-rossiya-provedet-nedelyu-priema-grazhdan/

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