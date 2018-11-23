В день рождения «Единая Россия» проведет неделю приема граждан

1 декабря партии «Единая Россия» отметит свой 17 день рождения. В связи с этим, пройдет неделя приема граждан.

По всем волнующим вопросам можно обратиться в региональную общественную приемную председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева и местные общественные приемные партии.

График приема: