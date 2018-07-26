Неверов: Самым резонансным стал проект по изменению параметров пенсионной системы

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27 июля 2018, 11:37Политика
Лидер думской фракции «Единая Россия» Сергей Неверов рассказал «Комсомольской правде» о том, чем еще запомнится весенняя сессия депутатов.
По его словам, самым резонансным законопроектом сессии, который был рассмотрен в первом чтении, является проект по изменению параметров пенсионной системы. Эта же тема станет главной, наравне с бюджетом, в осеннюю сессию.
«Первое чтение – это только принятие концепции. После этого законопроект дополняется поправками, какие-то из них принимаются, какие-то отклоняются, появляются законопроекты-«спутники», проекты нормативных актов исполнительной власти. И нам предстоит работать над «спутниками» изменений пенсионной системы. И они, эти «сопутствующие» изменения, на самом деле сейчас – самое важное», - отметил Сергей Неверов.
Кроме того, в сессию рассмотрели вопросы повышения минимального размера оплаты труда до 11 163 руб., предоставления выходного для диспансеризации, разрешения родственникам больных доступа к реанимацию и др.
«Все эти законопроекты были в приоритете для фракции «Единая Россия». Эти приоритеты мы определяем перед каждой сессией исходя из задач, поставленных Владимиром Путиным и, конечно же, по итогам приемов и встреч с гражданами, которые наши депутаты проводят каждую «региональную» неделю в тех территориях, которые представляют в парламенте», - подчеркнул Сергей Неверов.
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