Неверов: Самым резонансным стал проект по изменению параметров пенсионной системы

Лидер думской фракции «Единая Россия» Сергей Неверов рассказал «Комсомольской правде» о том, чем еще запомнится весенняя сессия депутатов.

По его словам, самым резонансным законопроектом сессии, который был рассмотрен в первом чтении, является проект по изменению параметров пенсионной системы. Эта же тема станет главной, наравне с бюджетом, в осеннюю сессию.

«Первое чтение – это только принятие концепции. После этого законопроект дополняется поправками, какие-то из них принимаются, какие-то отклоняются, появляются законопроекты-«спутники», проекты нормативных актов исполнительной власти. И нам предстоит работать над «спутниками» изменений пенсионной системы. И они, эти «сопутствующие» изменения, на самом деле сейчас – самое важное», - отметил Сергей Неверов.

Кроме того, в сессию рассмотрели вопросы повышения минимального размера оплаты труда до 11 163 руб., предоставления выходного для диспансеризации, разрешения родственникам больных доступа к реанимацию и др.

«Все эти законопроекты были в приоритете для фракции «Единая Россия». Эти приоритеты мы определяем перед каждой сессией исходя из задач, поставленных Владимиром Путиным и, конечно же, по итогам приемов и встреч с гражданами, которые наши депутаты проводят каждую «региональную» неделю в тех территориях, которые представляют в парламенте», - подчеркнул Сергей Неверов.