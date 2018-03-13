Пензенцы скорбят о смерти Олега Табакова

12 марта стало известно о смерти легендарного актера и режиссера Олега Табакова. Последние несколько месяцев врачи боролись за его жизнь, но чуда не случилось. Пензенцы скорбят вместе со всей страной. Это невосполнимая потеря в культурной жизни страны. Народный артист СССР неоднократно посещал регион.

За свою карьеру Олег Табаков снялся более чем 120 фильмах. Среди самых знаменитых его ролей - Шелленберг из «Семнадцати мгновений весны» (12+), Людовик XIII из «Д’Артаньяна и трех мушкетеров» (0+), Обломов из фильма «Несколько дней из жизни Обломова» (12+). Голосом Олега Павловича говорят кот Матроскин из Простоквашино, а в мультфильме «О рыбаке и рыбке» (0+) он озвучил всех персонажей. Он любил играть, и это доставляло ему удовольствие. Эти слова Олег Табаков говорил всегда, как только речь заходила о театре и кино.

Олег Павлович не жалел на искусство своих времени и сил. Из-за перегрузок в 29 лет у него случился инфаркт. Несмотря на это, он так и не оставил привычку много работать. Даже в 82 года по приезду врачей он не стал отменять спектакль, а попросил обезболивающее и отправился на сцену, чтобы порадовать зрителей. О том, что не мыслит себя без работы, он говорил Павлу Прохоренкову в рамках в программы «Тема дня».

Получить несколько ценных советов от легендарного Табакова удалось и художественному руководителю Пензенского областного драматического театра. Олег Павлович часто посещал театральную студию «Молодая гвардия», в которой занимался Сергей Казаков. Главный совет, который перенял художественный руководитель от режиссера, что искусство должно обязательно оставлять после себя послевкусие радости.

«Когда говоришь «Олег Табаков», то представляется жизнерадостный человек, который излучает солнце, добро и радость, это открытая душа, таким он и был, и все его любили», - сказал Сергей Казаков.



Олега Табакова похоронят 15 марта на Новодевичьем кладбище в Москве.