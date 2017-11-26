26 ноября 2017, 14:14Общество В Пензенской области газовое оборудование будут проверять чаще В России участятся проверки газового оборудования. Техническое обслуживание теперь обязаны проводить ежегодно. Раньше процедуру нужно было проводить один раз в три года. Об этом сообщила руководитель областного управления Госжилстройтехинспекции Инна Левченко. Она стала гостем программы «События и мнения» (12+) на радио «Эхо Пензы».

В Пензенском регионе техобслуживание газового оборудования будут проводить еще чаще - три раза в год: перед отопительным сезоном, в середине отопительного сезона и перед его окончанием.

«Мы понимаем все, что безопасность эксплуатации газового оборудования - ее не будет, если у тебя проблемы с дымоходами и вентканалами. Эти осмотры проводить не менее трех раз в год, то есть на тягу. Фонд такой сложный, капризный, возрастной, поэтому всех проеду, всех соберу и надеюсь, что понимание у нас есть с директорами», - отметила Инна Левченко.

Для предотвращения несчастных случаев всех жителей региона призывают не проводить самостоятельно ремонтные работы газового оборудования и не пользоваться самодельными нагревательными приборами. Это может привести к серьезным последствиям.

Последний резонансный случай произошел в начале октября в поселке Леонидовка, где в результате взрыва бытового котла огонь полностью уничтожил многоквартирный жилой дом. Без крыши над головой остались 26 человек, в том числе - дети.

За нарушение правил использования газового оборудования, уклонение от заключения договора на техническое обслуживание и отказ пускать в дом специалиста для осмотра установлена административная ответственность. Собственникам жилья грозит штраф от одной до двух тысяч рублей, должностным лицам - от 5 до 20 тысяч рублей, а юридическим лицам - от 40 до 100 тысяч рублей.

Общество

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