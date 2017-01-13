В Пензе с продажи сняли опасную незамерзайку

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15 января 2017, 12:21Общество
Управление Роспотребнадзора обнаружило на пензенских прилавках некачественную незамерзайку. В ходе внеплановых проверок сотрудники ведомства нашли несколько партий некачественной продукции.
По результатам лабораторного контроля в образцах стеклоомывающих жидкостей обнаружили метанол. Партии были сняты с реализации.
Кроме того, в ходе проверок выявили и другие нарушения действующего законодательства, такие как отсутствие ценников, несоблюдение требований к содержанию помещений и оборудования, нарушение правил продажи.
По итогам проверок сотрудники Роспотребнадзора составили более двадцати протоколов об административных правонарушениях, а также вынесли несколько десятков постановлений о наложении административного штрафа.
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