15 января 2017, 12:21Общество В Пензе с продажи сняли опасную незамерзайку Управление Роспотребнадзора обнаружило на пензенских прилавках некачественную незамерзайку. В ходе внеплановых проверок сотрудники ведомства нашли несколько партий некачественной продукции.

По результатам лабораторного контроля в образцах стеклоомывающих жидкостей обнаружили метанол. Партии были сняты с реализации.

Кроме того, в ходе проверок выявили и другие нарушения действующего законодательства, такие как отсутствие ценников, несоблюдение требований к содержанию помещений и оборудования, нарушение правил продажи.

По итогам проверок сотрудники Роспотребнадзора составили более двадцати протоколов об административных правонарушениях, а также вынесли несколько десятков постановлений о наложении административного штрафа.

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