22 мая 2017, 17:59Общество В Пензе «МегаФон» презентовал новый сервис мобильной рекламы Ваш бизнес может больше с компанией «МегаФон». В этом уже убедились сотни пензенских предпринимателей. Представители «МегаФона» в Пензе провели деловую встречу с корпоративными клиентами. Оператор презентовал бизнес-сообществу свои высокотехнологичные сервисы и услуги. В частности, современный сервис мобильной рекламы –«МегаФон.Таргет».

Центральный офис компании «МегаФон» в Пензе стал уникальной площадкой для представителей малого и среднего бизнеса. Здесь прошло заседание Пензенского делового клуба, где участники познакомились с популярными и современными сервисами, позволяющими развивать собственное дело и сокращать затраты.

«Пензенский деловой клуб объединяет более 50 представителей, руководителей малого и среднего бизнеса Пензы. Эти компании весьма заинтересованы в продвижении своих услуг, которые они оказывают различным клиентам, поскольку работают они совсем в разных направлениях, поэтому для нас так интересен «МегаФон», - сказал управляющий «Пензенского делового клуба» Константин Войцеховский.

Гости, в частности, смогли оценить преимущества новой услуги «МегаФон.Таргет», которую оператор запустил в 2017 году. Такой сервис упрощает предпринимателям работу по привлечению клиентов, за счет точной настройки SMS-рассылки по базе предпринимателя и «МегаФона».

«Эта услуга необходима тем клиентам, которые хотят точечно доставить информацию не всему кругу лиц - абонентам компании «Мегафон», - а именно какому-то определенному кругу. Основные таргеты, которыми пользуются клиенты, - это возраст, пол, место жительства», - пояснил руководитель по работе с бизнес-рынком Пензенского отделения компании «МегаФон» Евгений Лапин.

С начала 2017 года этой услугой воспользовались уже более 20 компаний. «МегаФон.Таргет» - это только один из сервисов оператора, основанных на анализе «больших данных».

«Машинное обучение» - эта услуга может быть востребована банками, поскольку она позволяет банкам и кредитным организациям определять надежность своих клиентов. Дополнительно мы предлагаем еще услугу, основанную на геопозиционировании, которая тоже очень интересна может быть для компаний, которые принимают решения о том, где разместить им магазин или дорожные развязки», - отметил директор Пензенского отделения компании «МегаФон» Алексей Брюхачев.

Компания «МегаФон» с помощью современных и инновационных технологий открывает бизнесу Пензенской области качественно новый уровень для эффективной работы с клиентами. В компании стараются предвидеть тенденции рынка, лучше других знать потребности корпоративных клиентов и превосходить их ожидания.

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