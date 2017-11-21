21 ноября 2017, 19:13Общество В Пензе эксперты ОНФ обсудили ход реализации приоритетных проектов В Пензе прошла ежегодная региональная конференция Общероссийского народного фронта. Представители общественной организации рассказали о приоритетных проектах, обсудили направления молодежной политики и рассказали о своей работе с обращениями граждан.

Общероссийский народный фронт - это общественный контроль над исполнением указов и поручений главы государства. Одна из главных задач этой организации - повышение качества жизни людей. К примеру, в 2017 году пензенское отделение ОНФ объявило войну несанкционированным свалкам. В итоге из 100 объектов, на которые жаловались люди, более 30 ликвидировали. Еще одно направление - контроль за состоянием автомобильных дорог.

«Общероссийский народный фронт - это люди, которые поддерживают президента Российской Федерации, мысли, идеи, предложения и развитие под его руководством, которые любят родину и серьезно относятся к реализации каких-то проектов в регионе, одновременно оказывая в этом помощь власти», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Общероссийский народный фронт был создан по инициативе Владимира Путина в мае 2011 года. Организация работает по пяти основным направлениям, каждое из которых курируют рабочие группы: «Общество и власть: прямой диалог», «Честная и эффективная экономика», «Качество повседневной жизни», «Социальная справедливость», «Образование и культура как основы национальной идентичности». С 2017 года активисты ОНФ освоили ряд новых проектов - «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», «Генеральная уборка/Интерактивная карта свалок», «Центр мониторинга городской среды».

«Проект «Равные возможности детям» призван обеспечить возможность для каждого ребенка бесплатно посещать кружок или секцию по выбору семьи. «Народная оценка качества» - это проект направлен на улучшение системы независимой оценки качества работы социальной сферы», - пояснила сопредседатель регионального отделения Общероссийского народного фронта Марина Осипова.

Одним из приоритетных направлений ОНФ является молодежная политика. В конце августа был запущен проект «Молодежка ОНФ».

«За это время по Пензенской области мы смогли провести ряд уборок. Были благоустроены несколько хоккейных коробок, площадок. Мы инициировали создание общественных проектов - это молодежная школа противодействия экстремизму, молодежная школа противодействия коррупции и финграмотность», - рассказал координатор проекта «Молодежка ОНФ» регионального отделения Общероссийского народного фронта Игорь Гарькин.

В рамках пленарного заседания удалось рассмотреть предложения ОНФ по эффективному исполнению майских указов, поручений президента и повышению качества жизни, а также обсудить ход реализации приоритетных проектов в 2017 году на территории области.

Общество

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