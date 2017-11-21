В квартире на ГПЗ нашли мертвую женщину

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21 ноября 2017, 17:07Происшествия
В Пензе потребовалась помощь спасателей, чтобы попасть в квартиру на улице Измайлова.
По информации пресс-службы Пензенского пожарно-спасательного центра, поступило сообщение от оперативного дежурного УМВД о том, что из квартиры на ул. Измайлова доносится резкий трупный запах. Полицейские не могли проникнуть в квартиру, так как дверь была заперта.
Спасатели оперативно прибыли на место и вскрыли входную дверь с помощью аварийно-слесарного инструмента.
Внутри квартиры нашли тело женщины без признаков жизни. В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства случившегося, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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