22 ноября 2017, 19:59Общество Пензенцы получили подарки от журнала «Телесемь» Хорошее настроение в придачу к ценным подаркам. Сотрудники журнала «Телесемь» продолжают радовать своих читателей. В этот раз они провели розыгрыш призов на фестивале «Дружбы народов». Праздник прошел на территории школы имени М.Ю.Лермонтова.

«Телесемь» радует пензенцев не только интересными публикациями, но и различными акциями. Еженедельный телегид принял участие в фестивале «Дружбы народов», на котором провел розыгрыш призов. Праздничный конкурс сотрудники «Телесемь» организовали вместе со своими друзьями и партнерами.

«Чтобы выиграть один из призов, нужно купить журнал «Телесемь», принять участие в беспроигрышной моментальной лотерее и получить гарантированный подарок. После этого получить специальный купон и по нему принять участие в розыгрыше призов», - рассказала бренд-менеджер журнала «Телесемь» Ольга Теребилкина.

В этот раз участникам акции вручили больше 50 ценных подарков. Среди них - сотовый телефон, сертификаты, наборы сладостей, косметики, игрушки.

В розыгрыше главного приза участвовали несколько десятков пензенцев. И взрослые, и дети, несмотря на морозное утро, с трепетом ждали, когда же ведущий достанет заветный купон. В этот раз счастливым оказался номер 108.

«Первый раз вот решили попробовать и даже не ожидали, что выиграем», - поделилась победительница розыгрыша от журнала «Телесемь» Елена Котельникова.

Журнал «Телесемь» и впредь продолжит радовать своих читателей не только всевозможными акциями и подарками, но и увлекательными статьями. Свежий номер, в котором каждый найдет для себя что-то интересное, - уже в продаже.

Общество

просмотров 64

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: