26 июня 2017, 16:12Общество Пензенцы поделились историями о наркозависимости Цену трезвой жизни хорошо знают не только бывшие наркозависимые, но и их близкие. В медицине даже есть термин «созависимость». Наркоман зависит от дурмана, а его родные - от него самого. Эта проблема знакома и пензенцам.

Я – наркоман. Для каждой матери эта фраза, пожалуй, - самая страшная. С 26-летним сыном у Светланы всегда были доверительные отношения. Ей казалось, что жесткий контроль будет лишним.



«Он справится, он сможет бороться, я долгое время не обращалась ни к наркологам, ни к психологам, думала, что это не так серьезно. Последним этапом стало исчезновение золота, тут я уже поняла, что это уже дно», - поделилась мама наркозависимого.



На дне в свое время оказался и Владимир после того, как познакомился с дурманом в старших классах школы. После наркотических растений перешел к более тяжелому. С родными молодой человек практически не общался, только требовал деньги на очередную дозу.



«Я начинал в некоторые моменты кричать, угрожать, если не дадут денег, то уйду из дома, или побью, или буду воровать», - признался он.



Ирина - еще одна жительница Пензы, чей сын страдает наркоманией. Говорит, как многие родители, дети которых столкнулись с недугом, поначалу совершила немало ошибок. Ее сын бросил работу и пропадал сутками, уверял, что перестанет употреблять. Однако своих обещаний сдержать не мог.



«Он начинает очень много кушать, или долго спит, или он тревожен, или, наоборот, вялый. Надо быть очень бдительным, присматриваться, конечно, нужно обращаться к специалистам сразу, не тянуть время и не надеяться», - сказала женщина.

Сын Ирины уже десять месяцев находится под наблюдением специалистов. Для семьи реабилитационный центр - последняя надежда на возврат к полноценной жизни. Пока пациенты ведут трезвую жизнь в реабилитационном центре, с близкими они не видятся: специалисты не рекомендуют.



«Мы же его полностью изолируем от внешнего мира, чтобы он забыл, что происходило, и начал познавать новую программу. Если кто-то вмешивается в его процесс, как правило – родители, то машинально у него начинаются ассоциации с употреблением, ему сразу же начинает хотеться домой. После таких встреч уходит два дня, чтобы его опять вернуть в процесс», - рассказал руководитель пензенского филиала некоммерческого фонда «Здоровая страна» Дмитрий Рыжих.

В центре стабильно наблюдаются около 30 человек. Каждый из них надеется освободиться от пагубного пристрастия раз и навсегда. Специалисты говорят, что успешность избавления от недуга зависит и от близких в том числе. Однако в семьях наркоманов, как правило, не спешат признавать серьезность проблемы и продолжают полностью зависеть от желаний и прихотей больного.

Общество

просмотров 43