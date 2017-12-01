Пензенцам рассказали об опасностях на льду

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01 декабря 2017, 19:44Общество
Поверхность водоемов едва затвердела, а нарушители железного правила безопасности - не выходить на лед толщиной меньше семи сантиметров - уже разматывают удочки. В Пензенской области лед крепчает, как правило, только к середине зимы. Однако уже сейчас на водоемах собрались целые группы рыбаков.
На рыбном месте было предупреждение - не доверять тонкому льду. Безопасная толщина – минимум семь сантиметров, сейчас - всего пять. Но заядлых рыбаков, похоже, не убеждают ни температура воздуха, ни аргументы чего только ни повидавших на своем веку спасателей.
В региональном ГУ МЧС озвучивают статистику: в 2017 году под лед провалились и утонули два человека, один из них был рыбаком.
«Выход на лед - риск для жизни. Если вы все-таки вышли на лед, передвигаться нужно осторожно, ногами перебирать, не отрывая, если вы чувствуете, что лед начал трескаться - нужно возвращаться, повернуться назад и по своим следам вернуться на то же место», - объяснил заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Пензенской области Марат Мурсяев.
Если человек все-таки провалился под лед, для спасения нужно использовать доску, либо палку, подобраться к утопающему лучше ползком. Кстати, скопление людей вокруг него может вызвать новые провалы. Спасенному нельзя давать спиртное и растирать. Если на льду оказалась группа людей, расстояние между ними должно быть не меньше трех метров.
Еще одна группа риска, которую называют сотрудники МЧС - это школьники, причем с острова Пески. Они нередко решаются на переправу по тонкому льду как на кратчайший путь от основной части города до дома. А потому особенно важно: не оставлять детей без присмотра. Тем более сейчас, в межсезонье, когда число рисков возросло.
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