21 ноября 2017, 16:05Происшествия Пенсионер из Саранска украл в Пензенской области сломанный трактор В полицию Лунинского района Пензенской области с заявлением обратился мужчина.

Предприниматель рассказал, что на территории Большевьясского лесничества у него украли трактор Т-40, который был неисправен.

Сотрудники уголовного розыска, выехавшие на место, установили причастность к преступлению 61-летнего жителя Саранска. Он признался в содеянном, трактор вернули, пишет ИА «Пенза-Пресс».

По этому факту проводят проверку, сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Происшествия

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