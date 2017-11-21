Пенсионер из Саранска украл в Пензенской области сломанный трактор

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21 ноября 2017, 16:05Происшествия
В полицию Лунинского района Пензенской области с заявлением обратился мужчина.
Предприниматель рассказал, что на территории Большевьясского лесничества у него украли трактор Т-40, который был неисправен.
Сотрудники уголовного розыска, выехавшие на место, установили причастность к преступлению 61-летнего жителя Саранска. Он признался в содеянном, трактор вернули, пишет ИА «Пенза-Пресс».
По этому факту проводят проверку, сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.
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