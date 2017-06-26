26 июня 2017, 16:05Общество В Пензенской области школьники могут пройти тест на наркозависимость 26 июня - Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Людей с болезненным влечением есть немало и в Пензенской области. В региональном минздраве прошел круглый стол, в рамках которого специалисты обсудили проблемы профилактики и выявления наркомании, а также меры поддержки и реабилитации людей, страдающих наркотической зависимостью. В обсуждении приняли участие представители министерства труда, образования, правоохранительных органов и молодежи.

В Пензенской области на учете у врачей-наркологов находятся более 26 тысяч человек, около 1300 из них — наркоманы. Однако, сколько наркозависимых живут без диагноза и нуждаются в квалифицированной помощи, не знает никто.

Большинство зависимых в стране - не старше 40 лет. Нездоровый интерес к запрещенным веществам проявляют и подростки.



«К сожалению, за последние годы это заболевание явно помолодело. То есть мы видим пациентов 13-14 лет, которые не только попробовали психоактивные вещества, но и имеют определенные зависимости», - рассказал главный врач наркологической больницы Юрий Уткин.



По словам экспертов, профилактические меры должны внедряться на ранних стадиях развития личности. Однако, чтобы работать на опережение, нужны компетентные специалисты.

«Как бы психологи профессионально не работали, но если они не начинают работать еще со школьной скамьи, в институте, то мы уже начинаем работать вдогонку», - сказал специалист кабинета социальной помощи наркозависимым министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Сергей Тарасов.



В школах региона проводят медицинские осмотры, которые позволяют выявить случаи курения и употребления запрещенных веществ среди несовершеннолетних. Тесты – анонимны, и участие в них является добровольным. Пройти обследование подростки могут не только по месту учебы, но и в областной наркологической больнице по адресу улица Стасова, 7.

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