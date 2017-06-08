08 июня 2017, 19:27Общество В Пензенской области отремонтируют больше школ,чем планировалось Более 30 школ Пензенской области в 2017 году отремонтируют в рамках областной программы. На эти цели из регионального бюджета выделено более 150 миллионов рублей. В школе имени Сергея Суркова в Богословке работы уже начались. Там отремонтируют кровлю и установят более 60 новых оконных конструкций.

В школу села Богословка в новом учебном году придут около 500 учеников. Более 60 из них — первоклассники. Однако принять детей сооружение не совсем готово. Здание возвели в 70-ые годы прошлого века, с тех пор капитальный ремонт кровли не проводился.



«Крыша течет, там вообще безобразие. Нельзя находиться в такой атмосфере детям, для здоровья вредно, плесень и прочее», - поделилась председатель родительского комитета школы им. С.А. Суркова с. Богословка Наталья Денисова.

В середине августа проблема будет решена, к этому сроку должны завершить ремонт кровли. Кроме того, деревянные окна в классах и коридорах заменят на пластиковые. Рабочие уверяют, что дети мерзнуть не будут. Новые окна соответствуют современным стандартам и устанавливаются по всем правилам.



«Откосы сейчас делаются из современных сэндвич-панелей, а не как раньше штукатурят. Применяются различные утеплители, пена и прочее», - рассказал рабочий Сергей Сорокин.



Замену конструкций производят так, чтобы в каждом классе появилось хотя бы одно новое окно. Таким образом, помещения будет легко проветривать. В кабинетах физики и химии окна заменят полностью, как и в коридорах на втором этаже. Работы планируют завершить к 1 июля.

«Работа в школе не зависит от ремонта. Общение с детьми всегда приятное и интересное, а если станет комфортнее, то, наверное, ребята и родители будут рады», - отметила заместитель директора по воспитательной работе школы им. С. А. Суркова Елена Котина.



Масштабный проект по ремонту школ реализуется по инициативе губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Он рассчитан на три года. На проведение работ в 2017 году из регионального бюджета выделено более 150 миллионов рублей. Планировалось, что в проекте примет участие 31 учебное заведение, но в итоге отремонтированных школ будет больше.

«В настоящее время сложилась экономия от средств, которые были выделены на 2017 год, в размере 15 миллионов. Уже объявлен дополнительный конкурс», - сказала начальник отдела министерства образования Пензенской области Марина Устименкова.



В 2018 и 2019 году на ремонт школ планируется выделить около 100 миллионов рублей. В губернаторской программе принимают участие все районы Пензенской области.

Общество

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