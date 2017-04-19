19 апреля 2017, 18:20Криминал В Пензе в «международной клинике» работал врач-автомеханик В погоне за здоровьем и красотой жительницы Пензы готовы были отдать последние деньги. Полицейские пресекли деятельность организации, которая рекламировала себя как международная медицинская клиника. Она располагалась в одном из торговых центров в Арбекове и предлагала сомнительные косметические услуги. Под различными предлогами сотрудники клиники вынуждали клиентов заключать невыгодные для них кредитные договоры на крупные суммы. На сегодняшний день в полицию уже поступило более 100 заявлений от обманутых граждан.

Что на самом деле находится в многочисленных флаконах и пузырьках, экспертам еще только предстоит выяснить. Руководителей и сотрудников медицинской клиники, которая располагалась в одном из торговых центов Пензы и позиционировала себя как международная, полицейские подозревают в мошенничестве. Основанием для возбуждения уголовного дела послужили многочисленные заявления клиентов организации. В клинике, как уверены ее бывшие пациенты, вели нечестный бизнес.



Как правило, сотрудники клиники действовали по одной и той же нехитрой схеме. Они предлагали потенциальным клиентам пройти бесплатную медицинскую диагностику. При выполнении обследования под различными предлогами пензенцев вынуждали заключать невыгодные кредитные договоры на крупные суммы. Документы клиенты подписывали едва ли не вслепую. Многие до сих пор приходят в офис компании, чтобы получить оплаченное лечение.



Чтобы оплатить услуги специалистов клиники, Ирина Дегене тоже оформила кредит. За сомнительное лечение ей пришлось заплатить около 50 тысяч рублей.



«Заматывали хорошо, наседали так, что не вывернешься. Хотя я не подвержена такому, сама всю жизнь работала с деньгами, я - бухгалтер, и знаю, откуда берутся деньги, куда они исчезают», - рассказала потерпевшая.



В настоящее время стражи порядка задержали сотрудников и руководителей организации, всего – 12 человек. При этом руководство - жители Краснодарского края. По решению суда они находятся под стражей.



«Оказанием услуг в клинике занимались сотрудники, не имеющие медицинского образования. Полицейскими было установлено, что комплексную диагностику здоровья пациентов проводил гражданин с образованием автомеханика», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сейчас при входе в клинику висит объявление о том, что заведение закрыто. Ниже - памятка от правоохранителей с телефонами ведомств, куда следует обращаться потерпевшим. Стражи порядка проводят проверку клиники по всем направлениям оказываемых ей услуг.

Криминал

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