В Пензе в 4 утра состоялась акция «Свеча памяти»

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22 июня 2017, 19:59Общество
22 июня в России - День памяти и скорби. В четыре часа утра в Пензе началась всероссийская акция «Свеча памяти». Около сотни горожан почтили память погибших на полях сражений. Акция состоялась у памятника Боевой и трудовой славы пензенцев и в сквере Дзержинского, где горожане возложили цветы к монументу пограничникам.
76 лет назад это летнее утро не было таким спокойным. В четыре часа 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Ровно в это же время в 2017-ом году жители Пензы почтили память погибших минутой молчания. В ранний час в сквер Дзержинского пришли даже дети. По словам организаторов акции, их не пришлось просить дважды.
«Со мной два моих внука пришли. Где-то в начале четвертого я зашел к ним, они сразу глаза открыли. Это потребность, наверное, внутренняя. Патриотическая акция для молодежи проводится», - сказал заместитель председателя Совета ветеранов УФСБ России по Пензенской области Василий Безиков.
«Действительно рады тому, что молодежь у нас хорошая, патриотичная, замечательная, которая не нежится сейчас в постели, а вместе с нами проводит акцию «Свеча памяти», - отметил председатель совета пензенского регионального отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Юрий Краснов.
Патриотическую акцию поддержали около 50 пензенцев. Каждому из этих людей есть, что рассказать о своих предках.
«Воевали мои прадедушки, они с честью прошли всю войну. Один из них был контужен. Они вернулись живыми и продолжали работать в мирное время уже на заводах и стройках», - рассказала член всероссийского общественного движения «Волонтер Победы» Татьяна Иванова.
Среди активистов и неравнодушных горожан — ветераны-пограничники. Именно пограничные войска первыми дали бой немецким захватчикам, когда началась война. В первый же день ожесточенные бои шли почти на 500 пограничных заставах от Баренцева до Черного моря.
«Любовь к родине надо прививать. Надо рассказывать, делиться с молодежью, чтобы они стремилась уже к чему-то. Это необходимо просто, мы воспитывались на этом», - сказал ветеран пограничных войск Андрей Юровский.
Акция «Свеча памяти» завершилась торжественным возложением цветов к памятнику пограничникам.
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