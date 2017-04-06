В Пензе планируют открыть немецкое биомедицинское предприятие

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06 апреля 2017, 14:40Экономика
Пензенский регион может стать первым в России, где появится производственная площадка немецкой компании «LINK» - мирового лидера по выпуску высокотехнологичных протезов.
Не только крупными инвестициями и созданием рабочих мест, но и внедрением современных технологий и высокой культурой производства интересно для пензенского региона сотрудничество с немецкой компанией «LINK». Ее специалисты разрабатывают и производят изделия для нужд онкохирургии и медицинские протезы.
Начинать с нуля в Пензе зарубежным коллегам не придется.
«Безусловно, компанию привлекает биомедицинский кластер области, потому что для нее важны не просто условия ведения бизнеса или какие-то налоговые преференции, а важна и медицинская сторона вопроса, а также возможность ведения и исследования, и регистраций медизделий, плюс для компании интересны и производственные базы, которые созданы в технопарке «Рамеев», - сказал заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Лузгин.
Работу предприятий биомедицинского кластера пензенская делегация презентовала руководству компании «LINK» во время визита в Гамбург. Специалисты из Германии уже выразили заинтересованность в создании совместного бизнеса на территории Пензенской области. Инвестор обратил внимание и на уникальные наработки передового предприятия «МедИнж».
«Изотропный пиролитический углерод. Из этого материала мы делаем клапаны сердца, а также макеты и опытные образцы узлов трения для протезов суставов. Мы рассказали о результатах испытания, немецкая сторона, конечно, очень заинтересовалась, потому что в мире нет таких материалов и опыта изготовления устройств», - рассказал управляющий компании «МедИнж» Сергей Евдокимов.
По словам губернатора Ивана Белозерцева, который возглавлял пензенскую делегацию в Гамбурге, в последние годы Пензенская область сделала значительный рывок в освоении и развитии биомедицинских технологий. Глава региона пригласил специалистов немецкой компании посетить Пензу.
«Будем выходить на подписание соглашения о намерениях и начнем работать. Важно, чтобы такие компании с мировым именем приходили на пензенскую землю и создавали совместные предприятия», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
Ответный визит представители компании медицинской индустрии Германии планируется в мае 2017 года. Тогда же иностранные специалисты познакомятся с существующими в Пензе производствами и научно-технической базой, а также смогут детально оценить возможности локализации совместного производства.
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