06 апреля 2017, 14:40Экономика В Пензе планируют открыть немецкое биомедицинское предприятие Пензенский регион может стать первым в России, где появится производственная площадка немецкой компании «LINK» - мирового лидера по выпуску высокотехнологичных протезов.

Не только крупными инвестициями и созданием рабочих мест, но и внедрением современных технологий и высокой культурой производства интересно для пензенского региона сотрудничество с немецкой компанией «LINK». Ее специалисты разрабатывают и производят изделия для нужд онкохирургии и медицинские протезы.

Начинать с нуля в Пензе зарубежным коллегам не придется.



«Безусловно, компанию привлекает биомедицинский кластер области, потому что для нее важны не просто условия ведения бизнеса или какие-то налоговые преференции, а важна и медицинская сторона вопроса, а также возможность ведения и исследования, и регистраций медизделий, плюс для компании интересны и производственные базы, которые созданы в технопарке «Рамеев», - сказал заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Лузгин.



Работу предприятий биомедицинского кластера пензенская делегация презентовала руководству компании «LINK» во время визита в Гамбург. Специалисты из Германии уже выразили заинтересованность в создании совместного бизнеса на территории Пензенской области. Инвестор обратил внимание и на уникальные наработки передового предприятия «МедИнж».



«Изотропный пиролитический углерод. Из этого материала мы делаем клапаны сердца, а также макеты и опытные образцы узлов трения для протезов суставов. Мы рассказали о результатах испытания, немецкая сторона, конечно, очень заинтересовалась, потому что в мире нет таких материалов и опыта изготовления устройств», - рассказал управляющий компании «МедИнж» Сергей Евдокимов.

По словам губернатора Ивана Белозерцева, который возглавлял пензенскую делегацию в Гамбурге, в последние годы Пензенская область сделала значительный рывок в освоении и развитии биомедицинских технологий. Глава региона пригласил специалистов немецкой компании посетить Пензу.

«Будем выходить на подписание соглашения о намерениях и начнем работать. Важно, чтобы такие компании с мировым именем приходили на пензенскую землю и создавали совместные предприятия», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.



Ответный визит представители компании медицинской индустрии Германии планируется в мае 2017 года. Тогда же иностранные специалисты познакомятся с существующими в Пензе производствами и научно-технической базой, а также смогут детально оценить возможности локализации совместного производства.

Экономика

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