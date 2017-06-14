14 июня 2017, 18:27Общество В Пензе не могут поделить территорию завода им. Фрунзе Одно из старейших машиностроительных предприятий Пензенской области по производству велосипедов и оборонной продукции оказалось в центре скандала. Недвижимость на территории бывшего завода имени Фрунзе находится в ведении двух организаций «ЗИФ» и «ЗИФ Плюс». Название - единственное, что объединяет эти компании. В остальном - сплошное недопонимание и взаимные обвинения в расхищении имущества и даже в рейдерском захвате.

Исполнительный директор ОАО «ЗИФ Плюс» Владимир Генералов уже год не может попасть на рабочие площади своей компании. В собственности предприятия находятся 20 объектов недвижимости, а также парк оборудования, но путь на территорию бывшего промышленного гиганта сотрудникам акционерного общества, со слов его руководителя, преградили неизвестные лица.



Полиция, которую вызвали представители «Зиф плюс», попасть внутрь не помогла. По словам руководства предприятия, к правоохранителям они обращались не раз.



«Закон - на нашей стороне. Больше всего меня, как юриста, возмущает и поражает, почему наши заявления остаются без рассмотрения», - сказала юрист предприятия «ЗИФ Плюс» Елена Пряжкина.



Спустя время исполнительный директор зачем-то стал откручивать стенд с положением о пропускном режиме другого предприятия со схожим названием - ОАО «ЗИФ». Владимир Генералов утверждает, что эта организация существует лишь на бумаге. Работает там один человек - конкурсный управляющий, и скорее всего по его распоряжению и выставили охрану.

По словам сотрудников «ЗИФ Плюс», в апреле им удалось попасть на территорию, провести инвентаризацию, посчитать убытки. Оказалось, это сотни тысяч рублей.



«С июня 2016 года по текущий период вывезено имущество свыше 700 тонн, которое принадлежит ОАО «ЗИФ Плюс» на правах собственности. Мы неоднократно предпринимали попытки привлечь проходимую систему, но очень умело действуют наши оппоненты. Они всегда предоставляют альтернативные версии происходящего», - рассказал Владимир Генералов.

По мнению директора, ««ЗИФ Плюс» стал жертвой рейдерского захвата, а оборудование предприятия активно распродается. Однако появился человек, который фактически заявил обратное. Александр Трусов представился хранителем имущества «ЗИФ Плюс», которое по решению суда за долги арестовали судебные приставы. По иронии судьбы, ранее мужчина работал на предприятии, но его сократили.



По версии Александра Трусова, рейдерский захват – не более, чем выдумка руководства предприятия. Часть станков действительно была вывезена с территории, но сделали это сами сотрудники «ЗИФ Плюс».



«Идет большая недостача оборудования по бухгалтерской проверке. Инвентаризация была. - Да есть документы, подписанные Цветковым, что вы вывозите оборудование. Могу предоставить. - Нет таких документов. - Принести?» - состоялся диалог сторон.

Документы нашлись, но оппонентов Александра Трусова они не устроили.

История о рейдерском захвате «ЗИФ Плюс»» появилась в конце мая. Правоохранители установили, что суть конфликта - в споре представителей двух организаций, которые ведут хозяйственную деятельность на территории бывшего завода. В распоряжении телеканала «Экспресс» оказались кадры нападения на охрану. Но невозможно понять, кто здесь кого представляет.



Тем временем, терпение исполнительного директора «ЗИФ Плюс», кажется, иссякло. Чтобы расправиться с замком на воротах, он взялся за ножовку.

«Вот только, что у меня из рук вырвали ножовку. Таким образом, помешали мне осуществить возможность попадания на предприятие, на котором я являюсь работником», - заявил он.

Однако съемочной группе канала удалось оказаться по ту сторону ворот. Территория завода имени Фрунзе оказалась настолько забытым богом местом, что здесь на заброшенных зданиях растут деревья: березы торчат из окон, из стен, возвышаются даже на крыше.

Территория в несколько десятков гектаров некогда передового предприятия Пензенской области не первый год находится в запустении. То, что здесь может вестись какое-либо производство, сложно даже предположить.



Советская символика, стенды с ударниками труда, засохшие растения, брошенные детали и, конечно же, станки, стоящие здесь с прошлого столетия. В некоторых цехах они еще остались, в других их уже нет.



Подводя небольшой итог вокруг сложившейся ситуации около завода имени Фрунзе так и хочется сказать: Михаил Васильевич, простите нас. Мы все потеряли.

Общество

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