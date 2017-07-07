07 июля 2017, 15:03Общество В Пензе на деньги спонсора отремонтируют колледж и лицей Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел переговоры с руководством копании «Транснефть-Дружба».

Как сообщает пресс-служба областного правительства, стороны обсудили соглашение о сотрудничестве, реализацию благотворительных проектов компании, а также замену участков магистральных нефтепроводов. Глава региона поручил главам муниципальных образований, по территории которых проходят такие объекты, оперативно решать возникающие рабочие вопросы.

Генеральный директор компании Олег Богомолов сообщил, что до 2023 года в Пензенской области она намерена освоить 44 миллиарда рублей. В частности, в рамках благотворительной программы в ближайшее время будет перечислен аванс на ремонт общежития Пензенского колледжа искусств и Губернского лицея.

Олег Богомолов также рассказал, что после согласования проектно-сметной документации начнется финансирование работ по ремонту Пензенского колледжа информационных и промышленных технологий и областной станции юных техников.

Добавим, что с 2013 года в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между правительством Пензенской области и АО «Транснефть» на развитие социальной сферы региона было направлено более 86 миллионов рублей.

Общество

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Источник фотографии: http://pnzreg.ru/news/2017/07/6/12562424