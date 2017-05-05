05 мая 2017, 19:39Общество В Пензе ко Дню Победы высадили кусты сирени Душистая сирень - ко Дню Победы. Сотрудники Пензенской картиной галереи продолжили традицию, посвященную 9 Мая. Не первый год на территории галереи они высаживают кусты в память о счастливых майских днях 1945 года.

Не просто саженец - символ победы. Во дворе картинной галереи сотрудники высаживают кусты сирени. Это уже стало традицией в преддверии 9 Мая. Аллея славы появилась здесь в 2015-ом, в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В 2017 году к акции решили присоединиться пензенские следователи.



«С удовольствием принимаем участие, считаем, что это является символом благодарности и уважения участникам, труженикам в годы Великой Отечественной войны. Это так называемый живой памятник Победы», - сказала старший помощник руководителя по связям со СМИ СУ СКР по Пензенской области Людмила Фомина.

Именно ветками сирени в мае 1945 года люди встречали воинов-освободителей. Кстати, на фронтах Великой Отечественной воевали и сурские художники. Некоторые их работы представили на выставке в Губернаторском доме. А из стен Пензенского художественного училища в 40-е ушли десятки скульпторов и живописцев.

«Пензенское художественное училище и архив сохранили просто удивительные письма студентов училища, которые они писали на протяжении всей службы, всей войны. Знаете, как они там писали, что училище - это место, где они получили такой заряд жизнелюбия, который им помогал на войне», - рассказала заведующая экспозиционным отделом пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого Нина Санталова.

В этот раз в честь героев Великой Отечественной высадили десять саженцев сирени. Теперь на Аллее славы растут 24 куста.



«Я принял решение: мы продолжим эту аллею вдоль, до выставки современных скульптур, и здесь вплоть до фасада картинной галереи окажется в сиреневой аллее», - сообщил директор пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого Кирилл Застрожный.



Сотрудники картинной галереи планируют, что к 75-летию Победы на Аллее славы будут расти не менее 50 сиреневых кустов.

Общество

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