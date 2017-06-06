06 июня 2017, 19:53Общество В Пензе до конца августа обновят светофоры на 56 улицах Более 160 километров дорожного полотна, свыше двух тысяч дорожных знаков, 60 светофоров. Все эти объекты удалось восстановить и отремонтировать в Пензе в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».

Реализация федерального проекта в Пензе продолжается. До конца августа все работы общей стоимостью более одного миллиарда рублей планируют завершить. На 56 улицах должны обновить светофоры, установить недостающие пешеходные ограждения и искусственные неровности.



«На каждом перекрестке есть свой проект организации дорожного движения. С учетом интенсивности движения, с учетом пешеходных переходов, где наиболее массовое скопление людей, поэтому здесь управлением организации дорожного движения предусмотрен каждый перекресток, каждый участок дороги », - сказал заместитель директора «Центра организации дорожного движения города Пензы» Владимир Рузляев.

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