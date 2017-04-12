12 апреля 2017, 17:04Общество В Пензе 12 апреля вспоминают покоривших космос земляков 12 апреля во всем мире отмечают Международный день авиации и космонавтики. В России дата больше известна как День космонавтики. 56 лет назад Юрий Гагарин совершил первый орбитальный полет вокруг земного шара. Наша страна, проложив более полувека назад человечеству дорогу в космос, и по сей день удерживает лидирующие позиции в освоении околоземного космического пространства.

12 апреля 1961 года летчик-космонавт Юрий Гагарин вернулся на родную планету героем. Спустя десять лет после этого легендарного полета границы околоземной орбиты покинет Виктор Пацаев — первый астроном в мире, который работал за пределами земной атмосферы. Будущий летчик-космонавт в начале 50-ых годов прошлого века учился в Пензенском индустриальном институте.

История первого пензенского космонавта закончилась трагически. Во время возвращения экипажа на Землю произошла разгерметизация спускаемого аппарата. Поисковая группа обнаружила бездыханных космонавтов, неподвижно сидящих на своих местах. Каждый год 12 апреля в Пензенском крае проходит памятная акция.

«К развитию космической отрасли причастен и наш университет, и не только потому, что мы готовим кадры, участвующие в развитии науки и техники, связанной с космонавтикой, но и еще потому, что в стенах нашего университета обучались два космонавта: Виктор Иванович Пацаев и Александр Самокутяев», - рассказал ректор ПГУ Александр Гуляков.



За пределы Земли Александр Самокутяев вылетал дважды и провел в открытом космосе больше десяти часов. Сейчас он готовится к третьему космическому путешествию. По мнению пензенского космонавта, времена, когда люди смогут свободно бороздить просторы космоса, - не за горами.



« Для того чтобы выполнить нормальную, продуктивную миссию, допустим, на Марс, о котором мы так много говорим, необходимо все-таки в достаточной мере реализовать технический комплекс. Чтобы он обеспечивал не просто полет туда-обратно, а безопасный полет, качественный и нужный. Чтобы он принес отдачу», - отметил Александр Самокутяев.



Нога человека на четвертую от Солнца планету пока еще не ступала, но ученые всего мира работают над этим уже не первый десяток лет. Пилотируемую миссию на Марс в стране планируют совершить до 2050 года. Сейчас Роскосмос и Европейское космическое агентство сотрудничают в рамках проекта «Экзомарс». В 2016 году запустили зонд для изучения грунта и атмосферы планеты.



«Ожидаемый результат — это детектирование порядка десятка, может быть, больше, газовых составляющих. В том числе - и метана, о котором так много разговоров и на который возлагаются определенные надежды, связанные с поиском жизни на Марсе», - сказал научный сотрудник отдела исследований планет и малых тел Института космических исследований РАН Алексей Шакун.

Второй этап миссии начнется в 2020 году. Планируется доставить на поверхность планеты около 50 килограммов современного оборудования. Ученые предполагают, что на глубине нескольких метров могли сохраниться следы органической жизни. А пилотируемый полет на Марс в России планируют совершить к 2050 году.

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