22 июня 2017, 19:22Общество Топилин оценил доступную среду для инвалидов в Пензенской области Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич и министр труда и социальной защиты страны Максим Топилин провели селективное совещание с представителями регионов Приволжья. Главной темой обсуждения стала организация ранней помощи и комплексной реабилитации инвалидов, в том числе - несовершеннолетних. Министр труда также оценил доступность одной из пензенских школ для детей с ограниченными возможностями и посетил завод «Электроприбор», где трудоустроены около 30 инвалидов.

Завод «Электроприбор» — ведущее предприятие в стране по изготовлению средств телекоммуникации и связи специального назначения. Устройства, которые здесь производят, обеспечивают шифрование конфиденциальной информации, помогают передавать ее по различным каналам и служат для преобразования данных. Условия труда на заводе - вполне конкурентные, средняя зарплата сотрудников составляет более 30 тысяч рублей.

Леонид Глазунов оставил свою работу в столице три года назад. На пензенском заводе он занимает должность ведущего инженера.



На предприятии трудоустроены более 2300 человек. 27 из них — инвалиды первой, второй и третьей групп. Глава федерального министерства, знакомясь с предприятием, особое внимание уделил условиям труда людей с ограниченными возможностями здоровья.

Также Максим Топилин посетил школу Города Спутника, куда в новом году придут учиться более тысячи детей. Занятия в начальных классах будут посещать три ученика с нарушениями слуха, зрения и опорно-двигательной системы. Кабинеты учебного заведения оборудованы так, чтобы ребятам было так же комфортно получать знания, как и их одноклассникам.

Проблемы организации ранней помощи и комплексной реабилитации инвалидов в ПФО обсудили на селекторном совещании. В регионах округа проживают около двух с половиной миллионов человек с ограниченными возможностями здоровья. Это почти 20% от общего числа инвалидов в России. Из них более 100 тысяч — несовершеннолетние.



«Задача заключается в том, чтобы мы смогли обратить внимание на проблемы детишек в самом раннем моменте образования. В последующем должны подключаться специалисты различных сфер и фактически мы должны до преодоления этих проблем заниматься неким сопровождением семьи», - отметил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин.

В Пензенской области более 50 объектов социальной инфраструктуры адаптированы для посещения инвалидами. В них установлены подъемные устройства, лифты, пандусы, средства ориентации для людей с проблемами слуха и зрения. В 2017 году доступная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья будет создана еще в 22 учреждениях и организациях региона.

Общество

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