Спортблок: хоккей, водные виды спорта

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12 июля 2017, 12:17Спорт
Федерация хоккея России утвердила состав участников чемпионата Высшей хоккейной лиги 2017-2018 годов, в их числе - и пензенский «Дизель».
В борьбе за награды сойдутся 27 клубов, в том числе и пензенский «Дизель». При этом, как сообщается на официальном сайте ВХЛ, учалинский «Горняк», новокузнецкий «Металлург», самарский «ЦСК ВВС», а также две китайские команды поборются за трофей впервые. Кроме того, в грядущем сезоне чемпионата Высшей хоккейной лиги не выступят волжская «Ариада», «Динамо» из Балашихи, саратовский «Кристалл» и ТХК (Тверской Хоккейный клуб). Календарь матчей будет сформирован позднее.
14 июля в Будапеште стартует Чемпионат мира по водным видам спорта.
Участие в международном турнире примут спортсмены, представляющие Пензенскую область: Илья Захаров, Евгений Кузнецов, Надежда Бажина и Валерия Белова. Помимо прыжков в воду в программе состязаний - плавание, водное поло, хай-дайвинг и синхронное плавание. Всего на Чемпионате мира будет разыграно 75 комплектов наград. Турнир завершится 30 июля.
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