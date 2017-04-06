06 апреля 2017, 17:58Общество «Сбербанк» сотрудничает с застройщиками Пензы для снижения ставок по ипотеке За первый квартал 2017 года количество выданных ипотечных кредитов в Пензенской области выросло на 7% по отношению к аналогичному периоду 2016 года. Несмотря на это, крупнейшая финансовая организация региона «Сбербанк» снижает ставки по ипотеке и потребительским кредитам.

10,9% годовых, первоначальный взнос - от 15%, срок кредита - до 30 лет. По-настоящему выгодное ипотечное предложение от «Сбербанка». Никаких дополнительных платежей, услуги по страхованию жизни и здоровья заемщика уже включены в сумму кредита.

Для клиентов, которые предпочтут воспользоваться новой услугой «Сбербанка» - электронной регистрацией сделок с недвижимостью - ставку снизят еще на полпункта - до 10,4%. Электронная регистрация сделок с недвижимостью - это совместный проект Росреестра и банка, созданный для удобства клиентов. Услуга удобна, в первую очередь, тем, что помогает экономить время. Клиенту нужно лишь подписать кредитный договор со «Сбербанком». Все остальное, включая подачу и оформление документов в многофункциональном центре и Росреестре, сделает банк.

Рассчитывать на такие условия может абсолютно любой человек, решивший оформить ипотечный кредит. Вне зависимости от того, был он клиентом «Сбербанка» до этого или нет.

«Если раньше у «Сбербанка» была достаточно сложная градация по условиям кредита в зависимости от неналичия или наличия зарплатного проекта, пенсионер человек или нет, то сейчас сознательно наши маркетологи, изучив рынок, создали единые условия для всех», - рассказал заместитель управляющего пензенским отделением ПАО «Сбербанк» Алексей Данилкин.

Для покупателей квартир у крупных пензенских застройщиков действуют еще более выгодные условия по ипотеке. Они могут взять кредит на семь лет под 8,4% или 8,9% годовых. На квартиры Пензгорстройзаказчика ставка по ипотеке составит 8,9%. А на квартиры от «Термодома» и «Рисан» - всего 8,4%. Это стало возможным благодаря договоренностям, достигнутым между «Сбербанком» и застройщиками.



«Все банки предлагают своим партнерам возможность удешевления процентной ставки для населения. В данном случае «Сбербанк» принял решение о снижении процентной ставки путем совместных действий застройщика и банка. «Сбербанк» со своей стороны снижает процентную ставку, с другой стороны застройщик тоже часть процентной ставки субсидирует», - пояснила начальник отдела по работе с партнерами пензенского отделения ПАО «Сбербанк» Анна Егорова.

Кроме того, «Сбербанк» снизил ставки по потребительским кредитам. Теперь кредит на сумму до трех миллионов рублей на срок от трех месяцев до пяти лет можно взять под 12,9% годовых.

Все кредиты можно оформить при наличии всего двух документов. Ипотечными программами можно воспользоваться при наличии сертификата на материнский капитал, а также при покупке квартир на вторичном рынке.

Общество

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