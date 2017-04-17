17 апреля 2017, 19:23Общество «Сбербанк» предлагает воспользоваться услугой двухмерного штрихкодирования «Сбербанк» продолжает заботиться о своих клиентах. Крупнейшая финансовая организация региона предлагает воспользоваться технологией двумерного штрихкодирования при осуществлении операций перевода платежей физических лиц.

«Сбербанк» совместно с поставщиками услуг внедряет технологию двумерного штрихкодирования, которая призвана повысить качество банковского обслуживания и удобства совершения платежей физических лиц. На всех современных документах нанесен двумерный штрих-код. Технология основана на применении единого государственного стандарта. Двумерные штрих-коды ускоряют прием платежей, кодируя больший объем информации. Это позволяет быстро и безошибочно оформлять платежи с использованием штрих-кода в офисах банка, устройствах самообслуживания и при помощи мобильного приложения «Сбербанк-онлайн».



«Раньше большинство квитанций требовали ручного ввода реквизитов. Для людей, конечно, это было неудобно. Сейчас использование QR-кода делает оплату платежей простой и удобной, а значит, экономится время наших клиентов», - рассказал заместитель управляющего пензенским отделением ПАО «Сбербанк» Алексей Данилкин.

Оплачивая свои счета по квитанциям с двумерным кодом, плательщик может быть спокоен: его деньги обязательно дойдут по назначению.



«Наличие QR-код на квитанциях значительно облегчило мне жизнь. Теперь оплатить услуги ЖКХ можно за считанные минуты», - отметила клиент ПАО «Сбербанк» Нина Вдовина.

«Моим собственникам квартир очень тяжело раньше приходилось платить. Надо было помнить номер лицевого счета или другую информацию, чтобы сделать платеж коммунальных услуг. Сейчас при двухмерном штрих-коде у нас это очень хорошо получается. Вся информация уже сразу находится в штрих-коде, и все жильцы очень довольны этим», - сказала председатель ЖСК Татьяна Панфилова.

Более подробную информацию о технологии двумерного штрихкодирования можно узнать в офисах обслуживания «Сбербанка».

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