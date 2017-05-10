10 мая 2017, 18:29Общество Пензенские поисковики нашли останки бойцов Красной Армии Из XXI века - в страшный 1942-й год. Каждую весну коридорами времени пензенские поисковики отправляются на «Вахту памяти» на места боев, чтобы отыскать оставшиеся незахороненными останки защитников Родины. С 29 апреля в Новгородской области работал поисковый отряд «Поиск-Вездеход».Там, в районе села Кневицы, сражалась 202-ая стрелковая дивизия. В ее рядах воевали и пензенцы.

Яма, заполненная даже не землей, а скорее жидкой грязью, когда-то была воронкой от авиабомбы. Бойцы поисковых отрядов из Пензы и Новгородской области «Поиск-Вездеход» и «Березка» нашли в ней останки 19 красноармейцев. Они погибли в марте 1942 года.



«Необходимо было взять высоту, на которой сидели немцы и обстреливали наших. Бой продолжался несколько дней, но высоту взять так и не удалось, несмотря на прикрытие огня артиллерии», - рассказала командир поискового отряда «Поиск-Вездеход» Лариса Казакова.

Бойцы погибли при попытке ликвидации окруженной немецкой группировки. В истории Великой Отечественной эти события получили название «Демянский котел». Не добившись успеха, наши подразделения отошли. На полях сражений остались тысячи убитых, которых немцы и местные жители, когда растаял снег, стаскивали в воронки и забрасывали землей.

Теперь эти так называемые санитарные захоронения ищут поисковики. По словам участников экспедиции, можно просмотреть не один час кинохроники, прочесть десятки книг о войне, но только поисковая работа дает реальную картину того, какой ценой далась победа.



«Тяжело. Пока сам в такой ситуации не побываешь, наверное, полностью не поймешь, как это», - сказал боец поискового отряда «Поиск-Вездеход» Дмитрий Шанаев.



Кого-то из погибших захоронили, но очень многие так и остались лежать непогребенными. На языке поисковиков таких солдат называют «верховыми». Их останки прикрывает лишь слой дерна.

В ходе Вахты памяти с помощью металлоискателей пензенцы обследовали несколько гектаров новгородской земли. Приборы постоянно реагировали на присутствие железа.

«В бой идут одни старики». Название знаменитого фильма как нельзя лучше подходит для весенних Вахт памяти. Новичков на них не берут - только людей с опытом.

Дождь холод, грязь, тяжелый физический труд - всего этого во время поисков в избытке. Но те, кто отправляется на поля былых сражений, трудностей стараются не замечать.



Найти яму с останками воинов - полдела. Порой весь день уходит на то, чтобы перебрать грунт. Ничего ценного не должно попасть в отвал. Самая желанная находка для поисковика - пластиковый медальон, в котором находится листок со сведениями о бойце. В одной из воронок обнаружили два. Вечером того же дня их аккуратно вскрыли.



Солдат погиб 75 лет назад, но заполненная им анкета сохранилась. Медальон принадлежал уроженцу Пермского края Ивану Васильевичу Бабину 1896 года рождения. Солдат считался пропавшим без вести. Поиск его родных уже начался. Еще один медальон отдадут для прочтения экспертам.

Всего за время проведения Вахты памяти отряды «Поиск Вездеход» и «Березка» нашли останки 31 воина Красной Армии. Их перезахоронят 22 июня в селе Кневицы.

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