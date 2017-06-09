09 июня 2017, 20:48Общество Пензенские депутаты в первом чтении приняли закон о поддержке дольщиков В Пензенской области поддержат жителей региона, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Соответствующий законопроект в ходе очередной 45-й сессии в первом чтении приняли депутаты Законодательного Собрания.

Участников долевого строительства многоквартирных домов, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков поддержит региональная власть. В настоящее время в реестр обманутых дольщиков, который формируется с января 2017 года, включены 14 человек. При этом наблюдается увеличение числа подобных обращений. Согласно распоряжению российского правительства, каждый регион до 1 августа обязан представить план и график осуществления мер законодательного, организационного и финансового характера по решению проблем граждан, чьи права были нарушены.

«Механизмов, на самом деле, есть несколько. Первое - предоставление без торгов земельных участков новым застройщикам, которые берут на себя обязательства в определенном денежном выражении поддержку тех дольщиков, которые попали в эту ситуацию. Есть другая форма – например, дом, который уже имеет проблемы со сдачей в срок. Есть такая форма, как организация ЖСК, и при поддержке либо городского, либо областного бюджета. Это просто возможные механизмы, какие будут приняты, мы вместе будем работать», - рассказал председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.



В ходе представления законопроекта председатель правительства также отметил, что документ подготовлен на основе изучения опыта регионов Приволжского федерального округа, столкнувшихся с проблемой обманутых дольщиков. Законопроект будет доработан с учетом оценки и замечаний, которые даст прокуратура, а также после публичного обсуждения с представителями строительной сферы и общественности.

В итоге депутаты Законодательного Собрания единогласно приняли документ в первом чтении. В ходе сессии также были внесены изменения в закон «О регулировании земельных отношений на территории Пензенской области». Новая норма создаст дополнительные стимулы для ввода в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.

«Согласно предлагаемому механизму, организации или физические лица, которые будут участниками специальных государственных целевых программ в сфере сельского хозяйства, отобраны на конкурсной основе, будут иметь возможность заключить договор аренды земель, находящихся в государственной муниципальной собственности без проведения торгов», - пояснил начальник департамента государственного имущества Пензенской области Андрей Кудинов.



В настоящее время в собственности Пензенской области находится 43 земельных участка. Их общая площадь составляет более 40 тысяч гектаров.

Общество

просмотров 78