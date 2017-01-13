Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
15 января 2017, 12:30Спорт
Пензенская «Юность»готовится к домашним матчам чемпионата страны по баскетболу среди женских команд против казанского клуба «Казаночка-академия»
За четыре тура до окончания регулярного этапа соперники находятся на противоположных концах турнирной таблицы. В первом круге дружина Татьяны Пашковой дважды праздновала победу - 54:49 и 59:45. Ответные поединки состоятся 16-го и 17-го января в спортивном центре "Юность". Начало в 17.00.
На этой неделе после месячного перерыва возобновится Чемпионат страны по мини-футболу среди женских команд. В первых матчах 2017-го пензенская "Лагуна-УОР" примет в фоке "Спутник" аутсайдера турнира - клуб "Орел-ГТУ". Последний раз команды встречались в сентябре прошлого года. Тогда в двух противостояниях соперникам не удалось выявить сильнейшего. Обе игры завершились ничьей - 2:2. Ответные поединки состоятся в Пензе 20-го и 21-го января.
15 января 2017, 12:30Пензенская «Юность» готовится к домашним матчам чемпионата страны по баскетболу
15 января 2017, 12:21В Пензе с продажи сняли опасную незамерзайку
15 января 2017, 12:1916 января исполнится 135 лет со дня рождения великого художника из Пензы
13 января 2017, 20:04В ЗакСобре выясняли, почему пензенцы предпочитают болеть «на ногах»
13 января 2017, 19:59Пензенцы будут сотрудничать с группой «Ленинград»
13 января 2017, 19:52Архитекторы рассказали, как изменится облик Суры
13 января 2017, 19:45В Пензе медиум и психолог высказали мнения о святочных гаданиях
13 января 2017, 19:41Пензенским пенсионерам началась выдача 5000 рублей