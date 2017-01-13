15 января 2017, 12:30Спорт Пензенская «Юность» готовится к домашним матчам чемпионата страны по баскетболу Пензенская «Юность»готовится к домашним матчам чемпионата страны по баскетболу среди женских команд против казанского клуба «Казаночка-академия»

За четыре тура до окончания регулярного этапа соперники находятся на противоположных концах турнирной таблицы. В первом круге дружина Татьяны Пашковой дважды праздновала победу - 54:49 и 59:45. Ответные поединки состоятся 16-го и 17-го января в спортивном центре "Юность". Начало в 17.00.

На этой неделе после месячного перерыва возобновится Чемпионат страны по мини-футболу среди женских команд. В первых матчах 2017-го пензенская "Лагуна-УОР" примет в фоке "Спутник" аутсайдера турнира - клуб "Орел-ГТУ". Последний раз команды встречались в сентябре прошлого года. Тогда в двух противостояниях соперникам не удалось выявить сильнейшего. Обе игры завершились ничьей - 2:2. Ответные поединки состоятся в Пензе 20-го и 21-го января.

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