17 мая 2017, 19:19Общество Пензенец вышел на одиночный пикет в защиту своей собственности Пензенца, ветерана войны в Афганистане хотят лишить дома. Ленинский районный суд постановил, что частный дом, в котором мужчина живет почти 20 лет, стоит на чужой земле. Виной всему - кадастровая ошибка десятилетней давности. Соседка мужчины через суд потребовала освободить якобы принадлежащую ей территорию. Ветерану удалось доказать, что при межевании была допущена неточность. Однако это не повлияло на решение суда. В знак протеста мужчина вышел на одиночный пикет.

С медалями на груди, с государственный флагом в одной руке и плакатом в другой. Так ветеран Афганской войны выражает протест, как он говорит, против судебного беспредела. Одиночный пикет - последняя надежда. Уже почти два года мужчина ходит по судам, чтобы отстоять собственное жилье.

«В отношении меня происходит беззаконие со стороны судебной власти, суда, а именно Андриановой Юлии Александровны - судьи Ленинского района, которая вынесла решение в 2015 году, чтобы я снес свое строение на улице Спасо-Преображенская», - объяснил ветеран военных действий в Афганистане Андрей Тычков.

В частном доме, рассчитанном на две семьи, Андрей Викторович живет с 1998 года. В течение 17 лет никаких территориальных претензий от собственников второй половины дома не было, но в 2013 году туда заселились новые соседи - женщина с детьми. Через два года она и обратилась в суд с требованием освободить часть земельного участка, которая, по ее словам, принадлежит ей по праву. Такого не ожидал ни Тычков, ни другие соседи, ведь за два года у них сложились дружеские отношения.

«Тычков помогал детям женщины, когда им нужно было: и кормил, и следил за ними. Эта женщина решила отнять у человека права. Это бесчеловечно - требовать то, чего не существует на самом деле», - рассказал сосед Владимир Любимов.

Однако, руководствуясь предоставленными документами, судья иск женщины удовлетворила и обязала ветерана Афганской войны снести часть забора и все надворные постройки, расположенные на спорной территории. Самое интересное - Андрей Тычков также должен перенести и стену, которая отделяет его половину дома от соседской.

«Мне установили границу между домами, не как она стояла с 1913 года, а на полтора метра, то есть половину зала я должен отдать соседям . Либо, как соседи сказали, заплатить 1 миллион рублей», - сказал Андрей Тычков.

Причина всех несчастий ветерана - кадастровая ошибка. В 2006 году на участке проводили межевание, и специалисты допустили неточности в расчетах. Чтобы это доказать, Андрей Тычков обратился в суд с апелляцией. Дело рассматривал уже другой судья.

Последнее решение суда - устранить кадастровую ошибку путем исключения из государственного кадастра недвижимости и установить новые границы земельных участков согласно заключению экспертов. Однако новое решение суда не отменило старое. Мужчина по-прежнему должен снести свои постройки и освободить участок для соседки. Этого уже требуют судебные приставы.

Как быть дальше, мужчина не знает. В ближайшее время журналисты телеканала «Экспресс» надеются получить разъяснения от специалистов.

Общество

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