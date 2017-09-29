Пензенцы смогут насладиться репродукциями картин импрессионистов XIX века

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29 сентября 2017, 19:02Культура
От Моне до Ренуара. В губернаторском доме Пензы открылась выставка репродукций картин великих импрессионистов XIX века.
Эксклюзивные цифровые художественные репродукции выполнены в технике «Жикле». Это полная имитация оригинала вплоть до мельчайших деталей. Всего на выставке представлено 50 экспонатов.
«Выставка включает работы шести великих художников - Моне, Ренуар, Дега, Камиль Писсаро и постимпрессионисты Поль Гоген и знаменитый Винсент Ван Гог. Благодаря выставке посетители смогут попутешествовать по разным странам, и погрузиться в те впечатления, которые хотели передать художники-импрессионисты, которых когда-то называли впечатленщиками», - рассказала организатор выставки «От Моне до Ренуара. Великие импрессионисты» Анна Мысина.
Картины импрессионистов считаются одними из самых ценных в мире. Они находятся в музеях и частных коллекциях разных стран, поэтому собрать все самые знаменитые работы в одну выставку невозможно. Однако благодаря современным компьютерным технологиям можно полностью воссоздать бессмертные шедевры на натуральном холсте, и даже сохранить «печать времени» в виде кракелюров. Как говорят организаторы, импрессионизм существует вне времени и национальных границ, а значит, выставка будет интересна любому посетителю.
Осмотреть экспозицию можно будет ежедневно, кроме понедельника до 19 ноября.
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