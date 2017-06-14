На «Эхо Пензы» рассказали о предстоящих выборах в ЗакСобр

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14 июня 2017, 19:43Общество
10 сентября в Пензенской области пройдут выборы депутатов Законодательного Собрания региона шестого созыва. О подготовке к голосованию рассказал председатель избирательной комиссии Александр Синюков в эфире программы «События и мнения» (16+) на радиостанции «Эхо Пензы».
«Мы - организаторы выборов. И наша задача, которую ставит перед нами Центральная избирательная комиссия в связи с тем изменениями, которые произошли в законодательстве, - это максимально открыто, прозрачно, чисто провести выборы», - сказал Александр Синюков.
По его словам, с 2017 года пензенцы смогут голосовать на избирательных участках не только по месту постоянной регистрации, но и по месту фактического нахождения. Однако для этого необходимо получить специальное разрешение. За документом жители региона могут обращаться в администрации муниципалитетов или многофункциональные центры. Оформить разрешение можно и через портал Госуслуг. Сделать это нужно не позднее, чем за шесть дней до Единого дня голосования.
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