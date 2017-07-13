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13 июля 2017, 19:23Общество
Мэр Пензы Виктор Кувайцев отчитался о работе городской администрации в 2017 году.
Ремонтные работы ведутся во всех районах города. На улице Терешковой заменят более 7500 квадратных метров нового асфальта. Рабочие уже завершили фрезерование старого покрытия и установили бордюрный камень. Сейчас они занимаются укладкой выравнивающего слоя.
«При ремонте дороги используются щебенка прочностью 1200, асфальтобетонная смесь типа Б2. Срок окончания работ - до 30 августа 2017 года. Но подрядная организация в ближайшее время завершит работы по ремонту данного участка», - сообщил директор департамента ЖКХ г. Пензы Андрей Скрипкин.
Погода вносит свои коррективы. Однако пока отставания от графика нет. Ремонт проводится в рамках программы «Безопасные и качественные дорогие», в которую в 2016 году вошел областной центр. В ходе своего отчета перед общественностью, глава администрации Виктор Кувайцев отметил, что такая масштабная замена дорожного полотна кардинально повысит качество дорог.
«Всего на реализацию проекта предусмотрено более 1 миллиарда рублей из бюджета, в рамках которых пройдет реконструкция 67 км городских дорог общей площадью 800 тысяч квадратных метров», - пояснил глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.
В сфере образования, со слов мэра Пензы, - не менее серьезные планы. Так, к 1 сентября в Арбекове откроются четыре дополнительные группы в детских садах. Будут отремонтированы лагеря «Заря» и «Романтик». Совсем скоро строители приступят к возведению новых школ.
«В будущем запланировано строительство школ в микрорайоне Заря и на 800 мест в Арбековской Заставе. Необходимо завершить строительство школы на улице Шевченко и продолжить в микрорайоне Шуист», - добавил Виктор Кувайцев.
По словам главы администрации города, в ближайшие годы предстоит построить четыре жилых дома для детей-сирот, преобразить 35 дворов, где проживает более 25 тысяч человек и реконструировать набережную Суры. Для претворения задуманного в жизнь, помимо финансовых ресурсов, не обойтись без совместных усилий власти и гражданского общества.
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