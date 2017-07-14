14 июля 2017, 16:38Общество Коммунальная «Санта-Барбара». Как в Пензе год пытаются отремонтировать крыльцо В Пензе почти год жильцы многоэтажки на ул. Егорова пытаются добиться ремонта крыльца. Лестница, ведущая в подъезд, рассыпается на глазах, и пройти по ней – большая проблема. Однако работе мешает то погода, то другие форс-мажорные обстоятельства. Горожане уже окрестили ситуацию «Санта-Барбарой».

Начало истории положила жалоба горожанки от 19 апреля 2016 года, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«По адресу Егорова, 2, третий подъезд, разрушились ступени. Теперь для некоторых жильцов попасть в подъезд - большая проблема. Данная неприятность существует с января этого [2016] года. Помогите в решении этого вопроса!» - написала женщина в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».

Первый ответ от администрации поступил 25 апреля. В сообщении говорилось о том, что вопрос ремонта крыльца рассматривается.

В мае стало известно о том, что работы по восстановлению лестницы включили в план, и ступени приведут в порядок до 1 сентября.

Однако все оказалось не так просто.

«В связи с большим объемом работ указанные мероприятия ООО «МУП Железнодорожного района» запланировано выполнить до 28 октября 2016 года», - говорится в следующем ответе.

Затем ремонту помешала погода. Из-за неблагоприятных условий ремонт решили перенести на второй квартал 2017 года.

Однако ремонт крыльца так и не произвели: собственники решили сменить управляющую компанию. Из-за этого сроки вновь сдвинулись – теперь до 1 августа 2017 года. О том, решится ли все-таки проблема, ИА «Пенза-Пресс» сообщат 4 августа.

«Санта-Барбара прям», - прокомментировал ситуацию читатель информагентства.

Общество

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Источник фотографии: Фото автора жалобы