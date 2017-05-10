10 мая 2017, 15:01Общество Иван Белозерцев поздравил ветерана войны Тамару Краснову со столетием Исполнилось 100 лет в День Победы. Ветеран Великой Отечественной войны, жительница Пензы Тамара Васильевна Краснова 9 мая отметила вековой юбилей. С двойным праздником ее лично поздравил губернатор Иван Белозерцев.

На фотографиях 40-ых годов прошлого столетия она совсем молодая, ей еще нет и 30. Это память об опаленной войной молодости. Когда начиналась Великая Отечественная, Тамаре Васильевне Красновой было 24 года. Теперь ей уже 100 лет. Каждый год 9 мая она отмечает двойной праздник - день своего рождения и День Победы.

Жительница Пензы Тамара Васильевна Краснова родилась 9 мая 1917 года в селе Родники Лунинского района. В годы войны работала медсестрой в полевых госпиталях, два года в хирургии 124-ой армии Центрального фронта. Она - участница Сталинградской битвы. Помнит голод, холод, бессонные ночи и страдания раненых бойцов.

Иван Белозерцев зачитал Тамаре Васильевне поздравление президента России и преподнес виновнице торжества от его имени символичные красные розы. От себя лично губернатор области вручил благодарность и памятный подарок.

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