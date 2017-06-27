27 июня 2017, 19:17Общество Больше всего жителей Пензенской области волнует дорожный вопрос Более пяти тысяч обращений от жителей Пензенской области поступило в 2016 году в регион-центры, которые действуют на базе районных газет. Больше половины озвученных проблем были решены. Больше всего вопросов задали жители Нижнеломовского, Городищенского и Башмаковского районов. Статистика стала известна в ходе заседания правительства региона.

«В 2016 году по состоянию дорог было 663 обращения, по благоустройству – 534 и по вопросам водоснабжения - 356. Регион-центры используют максимальное количество инструментов при работе с гражданами. Кроме личного приема, фиксируются обращения по телефону, осуществляют прием письменных обращений и по электронной почте», - сообщила заместитель начальника департамента информационной политики и средств массовой информации Пензенской области Олеся Вишнякова.

Общественные приемные в Пензенской области начали работать в 2010 году и с тех пор пользуются большой популярностью у населения. Вопросы, с которыми жители обращаются в регион-центры, в основном, касаются жилищно-коммунальной сферы, водоснабжения и благоустройства.

В ходе заседания правительства были также озвучены итоги проверки автомобильных дорог в регионе. Было выявлено около 60 нарушений содержания проезжих частей.

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