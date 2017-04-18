18 апреля 2017, 18:34Общество Белозерцев принял участие в заседании президиума Совета при президенте РФ Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принял участие в заседании президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Оно прошло в режиме видеоконференции. Главным вопросом обсуждения стало строительство дорог.

Заседание провел председатель правительства страны Дмитрий Медведев. Он сообщил, что в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году будет построено и отремонтировано около пяти тысяч километров дорожного покрытия, ликвидировано более тысячи очагов аварийности. Премьер отметил, что в регионах в рамках проекта необходимо организовать общественное обсуждение, чтобы жители могли внести свои предложения.

«Важно наладить обратную связь, используя для этого современные средства коммуникации. Любой человек, которому небезразлично место его жительства, должен иметь возможность узнать, какие участки дорог будут ремонтироваться, когда они будут ремонтироваться. Это всегда вызывает самый живой интерес со стороны населения страны», - отметил Дмитрий Медведев.

Напомним, в 2017 году в дорожном фонде Пензенской области - почти пять миллиардов рублей. Из них 1 миллиард 250 миллионов рублей - это средства, полученные в рамках реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

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