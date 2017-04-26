Белозерцев поддержал идею создания диорамы золотаревского сражения

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
26 апреля 2017, 13:57Общество
Плохие дороги, капитальный ремонт многоквартирных домов, улучшение жилищных условий. С такими проблемами люди обратились за помощью к губернатору. Утром 26 апреля Иван Белозерцев провел личный прием населения в здании администрации Железнодорожного района Пензы.
Прием губернатора начался с насущных проблем пензенцев. Старшая по дому №106 по проспекту Победы пришла пожаловаться на протекающую крышу и затопленный подвал. Полувековое строение нуждается в капитальном ремонте. Если дом не приведут в порядок, осенью его жители останутся без тепла.
«Очень много народа ходило, я тоже ходила к Моисеевой, она мне велела собрать документы, я это сделала, организовала собрание. Гришин с Ильиным помогли нам сделать экспертизу на подвал, спасибо им», - рассказала старшая по дому №106 по проспекту Победы Венера Ахмерова.
Жителям дома нужно собрать весь пакет документов и подтвердить его плачевное состояние и в Госжилстройтехинспекции. А вот вечная проблема плохих дорог решается не так быстро. Семикилометровый участок пути на границе Бессоновского и Городищенского районов, нуждается в ремонте. Новый асфальт обойдется примерно в 120 миллионов рублей, таких средств в региональном бюджете нет.
«Я понимаю, что вам нужно помочь. Понимаю, что там и бизнес есть, хоть и 90 человек проживает. Поэтому в следующем году мы дорогу в щебеночном исполнении сделаем. Около 30 миллионов - деньги огромные, вы понимаете, но мы их заложим и дорогу сделаем», - пообещал Иван Белозерцев.
Леонид Кутузов вместе с женой и тремя детьми, один из которых - инвалид детства, живут в квартире площадью около 60 квадратных метров. Мужчине отказывают в постановке на учет для улучшения жилищных условий.
Чтобы решить проблему быстро, многодетному отцу нужно прописать в своей жилплощади родителей. Тогда он сможет встать на учет и получить квадратные метры, которые полагаются многодетной семье по закону.
Жители региона обращались к губернатору не только с проблемами, но и с предложениями. Андрей Суркин выступил с идеей создания диорамы золотаревского сражения.
«На территории Золотаревки в 1242 году была крепость, которую разорили. Нам нужно сейчас это восстановить», - сообщил житель г. Пензы Андрей Суркин.
Губернатор идею поддержал, подобные объекты способствуют развитию этнотуризма. Крупная диорама требует большого количества времени и средств. Глава региона предложил начать воплощение этой идеи в небольших масштабах в новой школе села Засечное.
26 апреля 2017, 20:01Для пензенцев увеличат количество электронных госуслуг
26 апреля 2017, 19:59В Пензу впервые за 12 лет вернется «Ночь пожирателей рекламы»
26 апреля 2017, 19:48В Пензе завершается первый этап реконструкции набережной
26 апреля 2017, 19:41В Пензенской области обеспечат безопасность граждан на майские праздники
26 апреля 2017, 19:32Пензенцы почтили память погибших при аварии на Чернобыльской АЭС
26 апреля 2017, 19:28Пензенцам не рекомендуют пить воду из родников
26 апреля 2017, 19:18Савельев: Сложившие полномочия депутаты могут вновь баллотироваться
26 апреля 2017, 18:45В Нижнем Ломове с начала учебного года научили плавать 150 детей