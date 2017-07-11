11 июля 2017, 21:45Общество Белозерцев оценил подготовку к Всероссийскому Сабантую Губернатор Пензенской области проверил, как идет подготовка к Всероссийскому сельскому Сабантую. В полях близ села Средняя Елюзань кипит работа, готова и программа праздника.

22 июля Пензенская область впервые примет Всероссийский сельский Сабантуй. Татарский национальный праздник окончания полевых работ пройдет в селе Средняя Елюзань. Подготовку к празднику оценил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Главная задача, которая стоит перед нами, - это подготовить площадку для проведения Сабантуя. Давайте мы начнем с дорог, площадки, электроэнергии и водоснабжения», - сказал глава региона.

Рабочие заканчивают возведение десяти подворий, в них разместятся участники фестиваля. На этих площадках гости праздника смогут познакомиться с бытом и культурой татарского народа.

«Самое основное - это наш дом. Гости туда будут заходить и обедать. Дальше будет сцена, где наши ребята будут показывать концерт», - пояснил помощник руководителя исполнительного комитета Кукморского муниципального района Республики Татарстан Ильнар Гаязов.

На площадках праздника разместятся мастера народных промыслов, откроются торговые ряды, где свою продукцию представят местные и приезжие производители. Одним из пунктов программы праздника станут скачки. Организаторы уже обустроили ипподром. В состязаниях примут участие более 250 лошадей из разных регионов России. На торжественном открытии Сабантуя выступят около 100 артистов из Пензенской области, а также из Татарстана. Не будет скучно и маленьким гостям праздника.

«Это будет отдельная площадка для младшего поколения. Для них проведут игровые программы, спортивные состязания с призами и подарками», - сообщила министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

На празднике будут дежурить полицейские, дружинники, спасатели и врачи. Помогать гостям найти нужную площадку будут 100 волонтеров-студентов пензенских вузов. Подготовку к празднованию Всероссийского сельского Сабантуя планируют закончить 18 июля.

Общество

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