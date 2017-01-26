27 января 2017, 07:21Происшествия Силы всех ресурсных служб были брошены на ликвидацию прорывов на теплосетях Из-за ЧП на ТЭЦ-1 в Пензе без отопления остался 471 многоквартирный дом, больницы, школы и детские сады. Как сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, в результате гидроудара произошло три прорыва на тепломагистралях: два из них — на трубе диаметром 700 мм, один — на трубе диаметров 800 мм. Чтобы восстановить теплоснабжение ведутся работы по подключению резервного источника, устранению прорывов на сетях, созданы областной и городской штабы по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Силы всех пензенских ресурсных служб были направлены на устранение чрезвычайной ситуации в районе КПД. После дневной аварии на ТЭЦ-1 произошел гидроудар. Отключение генератора и резкое падение давления стали причиной серьезных прорывов тепломагистрали на улицах Путевая и Насосная. На место ликвидации аварии выехал губернатор Иван Белозерцев.

Ход восстановительных работ власти города и региона взяли под свой контроль. В Пензе приступили к работе областной и городской штабы по ликвидации чрезвычайной ситуации.

«Ремонтные бригады работают в полном составе. Город и область оказывают частной компании «Т Плюс» необходимую помощь. Главная задача - как можно быстрее отремонтировать, привести в порядок сети. Все для работы, для оперативного решения по устранению прорывов у нас есть», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

В результате аварии без отопления и горячей воды остались полтысячи жилых домов в пяти микрорайонах Пензы.

По словам жителей дома № 7 по улице Саранская, подача отопления и горячей воды прекратилась еще днем 26 января.

«Приехали домой, сразу я почувствовала, что батареи не такие горячие, как всегда, а в четыре часа вечера стали абсолютно холодными. Позвонила в службу 05, диспетчер сказал, что произошла крупная авария на ТЭЦ, включение горячей воды и отопление будут только ночью. У нас годовалый ребенок, очень страшно замерзнуть, спасает только обогреватель», - рассказала жительница дома №7 по улице Саранская Инна Соломина.

Вместе с жилыми домами без отопления и горячей воды остались десятки пензенских школ и детских садов. По словам Виктора Кувайцева, о том, смогут ли эти учреждения принять в пятницу, 27 января, детей, будет точно известно лишь к утру.

«В каждом учреждении есть дежурные, которые работают в таком же режиме, как и мы для того, чтобы своевременно принять тепло, либо, если оно будет поздно, принять решение о приеме детей утром», - сказал глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.

К полуночи два прорыва из трех были практически устранены, поэтому во многие дома тепло поступило ночью.

По факту ЧП на ТЭЦ прокуратура проводит проверку. Региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело о части 2 ст. 217 УК РФ «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Происшествия

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