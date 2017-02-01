Страшное ДТП под Пензой унесло жизни четырех человек

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01 февраля 2017, 18:48Происшествия
Авария произошла 1 февраля около 11.00 на трассе «Пенза-Шемышейка». По предварительным данным, автомашина Hyundai Solaris при обгоне выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем «ВАЗ-2114».
Утром 1 февраля движение по дороге «Пенза-Шемышейка-Лопатино» было перекрыто. В 10.40 на 20-м километре трассы произошла страшная авария, унесшая жизни четырех человек. Автомобиль Hyundai Solaris лоб в лоб столкнулся с отечественным «ВАЗ-2114».
«В результате происшествия от полученных травм погибли на месте водитель и пассажир автомобиля Hyundai - женщина 1965 года рождения, водитель автомобиля «ВАЗ-2114» и его пассажир - мужчина 1984 года рождения», - сообщил начальник УГИБДД УМВД России по Пензенской области Александр Курчатов.
По одной из версий водитель автомобиля Hyundai пошел на обгон, однако не успел завершить маневр.
На происшествие бурно отреагировали пользователи социальных сетей. Многие выразили свои соболезнования. Позже в одном из пабликов появилась информация о том, что двое погибших были жителями села Наскафтым Шемышейского района.
Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства трагедии.
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