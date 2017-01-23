23 января 2017, 14:57Общество Первой пензенской дискотеке исполняется 40 лет В 2017 году в Пензе отметят необычный юбилей - 40 лет исполняется первой пензенской дискотеке «Эрато». В далеком 1977-ом шоу-программу организовали в стенах педагогического института. Тогда танцевать под виниловые пластинки было делом привычным. Как оказалось, и сегодня любителей винила немало.

Видеооператор телеканала «Экспресс» серьезно болен не только видео, но и аудио в стиле ретро. Александр Абубикеров уже несколько лет собирает виниловые пластинки. Говорит, любовь к коллекционированию в свое время привил отец.



«Он сам коллекционировал пластинки и старался покупать их мне. Я уже был взрослый, понимал, слушал сказки, из каждой командировки он привозил мне небольшую пачку пластинок. Одно время их было не найти, прошла мода на них, но с недавнего времени она опять появилась, и люди начали из подвалов, погребов доставать пластинки и идти продавать», - рассказал коллекционер виниловых пластинок Александр Абубикеров.

В коллекции - более 100 пластинок, и она регулярно пополняется. Здесь не только проверенные временем отечественные и зарубежные хиты, но и научные журналы, поздравительные музыкальные сувениры. Самому маленькому меломану в семье Абубикеровых, дочке, по душе сказки. Не отказывается Василиса и потанцевать под Pink Floyd или The Beatles.

Первые танцы вспоминает и известный радиоведущий - первый пензенский диджей Сергей Пономарев. В далеком 1977-ом начиналось все с авторского диска композитора Давида Тухманова «По волне моей памяти».



«Его было очень сложно приобрести, и только если ты знаком с завотделом в универмаге, то диск можно было достать. Он действительно слушается на ура, потому что по тем временам запись была просто уникальная», - поделился воспоминанием заслуженный работник культуры РФ Сергей Пономарев.

Создатель дискотеки «Эрато» в Пензе тогда учился на четвертом курсе в педагогическом институте. И, по сути, вместе с товарищами он пошел на эксперимент. Новая форма отдыха для молодежи была незнакома не только в нашем городе, но и в России. В новинку было доставать звуковое оборудование, информацию о музыкальных коллективах и, конечно, виниловые пластинки.

«Вокально-инструментальные ансамбли, которые я очень любил, - «Веселые ребята», «Песняры», «Ариэль», «Добрые молодцы» - эти диски было очень сложно достать. Знакомились и с курсантами артинститута, которые приезжали из Венгрии, Германии. Они привозили свои диски, мы переписывали записи на катушечных магнитофонах и прокручивали их на дискотеках», - рассказал Сергей Пономарев.

Все это было 40 лет назад. Сегодня появилось новое цифровое оборудование, но патефоны и ретропроигрыватели до сих пор популярны среди истинных меломанов. Первая дискотека в Пензе прошла в марте. Символично, что, вспоминая прошлое, Сергей Пономарев ставит пластинку с композицией «Весенний марш» Шварца.

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